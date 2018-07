Statistieken bewijzen: België nieuwe favoriet op eindwinst WK (maar of dat nu goed nieuws is?)

De Rode Duivels hebben na hun overwinning in de kwartfinales van het WK voetbal in Rusland tegen Brazilië volgens statistiekenbureau Gracenote 30% kans om de wereldtitel te pakken. België is daarmee de nieuwe topfavoriet, nipt voor Frankrijk (29%) dat dinsdag in Sint-Petersburg onze tegenstander is in de halve finales. Engeland (24%) en Kroatië (17%) volgen.

In de halve finale zullen België en Frankrijk wel erg aan elkaar gewaagd zijn, voorspelt Gracenote. Beide teams maken 50% kans om door te stoten. Engeland (56%) heeft in zijn halve eindstrijd iets meer kans dan Kroatië (44%).

Vraag is of er aan de voorspelling van Gracenote veel waarde moet gehecht worden. Het statistiekenbureau schoof voor de WK-start Brazilië (21%) naar voor als grote favoriet, maar de Seleção sneuvelde zoals bekend in de kwartfinales tegen België. Na Brazilië volgden Spanje (10%), titelverdediger Duitsland en Argentinië (allebei 8%) - landen die teleurstelden en de kwartfinales niet haalden. Frankrijk (6%) vervolledigde toen de top vijf, België was pas negende met 4%.