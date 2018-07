De ene was postbode, de andere was te klein: dit moeilijke parcours legden de Rode Duivels af

Vandaag zijn de Rode Duivels helden van de natie. Daaruit besluiten dat het pad van de gouden generatie over rozen liep, is als de Fransen een gebrek aan arrogantie toedichten. Klopt niet. Talent is niets zonder karakter. Op een bepaald punt in hun leven hebben de meeste van de Duivels leren knokken, veerkracht gekweekt, de plotse horden van het leven genomen, gevochten als duivels in een wijwatervat. Momenten die ongetwijfeld door hun hoofd zullen spoken bij aftrap van de halve finales. Nog twee gevechten, jongens.

Thibaut Courtois: Groeispurt speelt slungel parten

Al jaren de onbetwiste nummer één, maar in de jeugd had Courtois allesbehalve die status. Hij moest steeds maar weer opboksen tegen Koen ­Casteels, minstens zo getalenteerd en lichamelijk vroeger rijp. Courtois werd niet opgeroepen voor de nationale jeugd, Casteels wel en dat stak enorm. Meer nog, rond zijn veertiende oogde hij door een eerste groeispurt zo slungelachtig dat het niet veel scheelde of Genk had hem doorgestuurd.

Courtois bij Racing Genk Foto: Photo News

Simon Mignolet: Middenvelder in doel door slechte rug

Debuteerde onder de lat bij STVV, maar werd er als veertienjarige eerst bij het huisvuil gezet, op dat moment een mokerslag. ­Mignolet is op dat moment een defensieve middenvelder met rugproblemen, door zijn groeispurt. Zijn vader laat hem daarom keepers­training volgen. Hij blijkt aanleg te hebben, ook al traint hij met felle rugpijn. Onder de lat bij ­provincialer ­Sporting Aalst bloeit Mignolet open. Een jaar later haalt STVV hem terug. Als doelman. Mignolet is veertien.

Thomas Meunier: Postbode na problemen met de knie

Op zijn vijftiende moet Meunier weg bij Standard door knie -en rugproblemen. Hij wil er de brui aan geven, maar dat is tegen de zin van zijn mama, bij wie hij woont na een moeilijke scheiding – “Mijn vader was intens”. Zij regelt een test bij derdeklasser Virton. Meunier blijft met de knie sukkelen, maar vindt er wel opnieuw voetbalplezier. Profvoetbal is ver van zijn gedachten:Na zijn middelbaar gaat Meunier werken. Vier maanden als postbode, vervolgens in een glasfabriek. Tot eersteklassers hem ontdekken.

Meunier bij Virton in 2011 Foto: EdA

Toby Alderweireld: Heimwee, maar gelukkig ook McDonald’s

“Elke dag kom ik dat beetje dichter bij de plaats waar ik geboren ben”, staat er op zijn linkerarm ­getatoeëerd, in het Engels. Niet zonder ­reden. Alderweireld is verknocht aan ­Antwerpen, zeker sinds hij verteerde van heimwee toen hij bij Ajax ging voetballen. Schoolgaan op de Bijlmer, waar zijn Belgische accent voor spot zorgt, is een lijdensweg. In de ritten naar Amsterdam vloeien tranen die alleen stoppen bij de Mc­Donald’s, sindsdien Toby’s ­Place geheten.

Vincent Kompany: Blessures zijn rode draad sinds zijn 14de

Het uithangbord van een generatie vecht al zijn hele leven. Breed had hij het niet als kind, de scheiding van zijn ­ouders hakte erin, bij Anderlecht werd hij van de nationale naar de provin­ciale jeugd ­terug­gezet, om nog te zwijgen van de dood van mama ­Jocelyne, nu elf jaar geleden, én de kanker die zijn zus overwon. En dan die blessures: een ­rode draad sinds zijn veertiende. “Dat ik hier zit en telkens weer terugvocht, maakt mij alleen maar sterker”, zei hij vorige week nog.

Jan Vertonghen: Zijn vader verloor strijd tegen kanker

Vertonghen is een nuchtere mens en dus relativeert hij de invloed van zijn vaders ziekte op zijn carrière. Maar toch. Veertien jaar lang vecht Paul ­Ver­tonghen tegen kanker. Zijn eerste bestraling krijgt hij wanneer Jan zijn eerste communie doet, bij zijn plechtige communie hervalt hij. Net wanneer Jan in het eerste van Ajax debuteert, krijgt zijn papa palliatieve thuiszorg. Een halfjaar later overlijdt hij. Vertonghen is dan negentien.

Thomas Vermaelen: Zware blessure na droomtransfer

Net als Kompany een toonbeeld van mentale veerkracht gezien de waslijst aan blessures die hij telkens weer overwon. De ergste loopt hij op in de wereldbeker in ­Brazilië, tegen ­Rusland: een ­hamstringblessure houdt hem bijna een jaar aan de kant bij zijn kersverse club Barcelona.

Dedryck Boyata: Overal afgetest en overal doorgestuurd

Boyata droomt van een carrière als voetballer, maar wordt afgetest bij Anderlecht. Na een internationaal jeugdtoernooi met Brussels wordt hem wel een test aan­geboden bij ­Manchester City, maar de negen ­jaren dat hij er ­onder contract ligt, zijn evenveel leerschool als lijdensweg. Uitleenbeurten die mislukken, geen perspectief op speelminuten. Waar vele anderen opgeven, wist Boyata op zijn 24ste toch door te breken bij Celtic.

Nacer Chadli: Scheiding ouders brengt droom in gevaar

Op zijn zestien wordt Chadli weggestuurd bij Standard met een onvoldoende, “want profvoetballer wordt hij nooit”, oordeelt jeugdcoördinator Christophe Dessy. Hij geeft zijn voetbaldroom op, want tegelijkertijd gaan ook zijn ouders uit elkaar, waarna vader Ramdan tijdelijk naar ­Marokko terugkeert. Nacer verteert de scheiding moeilijk, maar wordt aangespoord verder te voetballen. Zo komt hij bij MVV Maastricht terecht, het begin van de verrijzenis.

Yannick Carrasco: Vader met noorder­zon verdwenen

Als Franstalige op je elfde naar Genk vertrekken, of op je zestiende naar ­Monaco omdat Genk niet meteen een profcontract biedt: dan heb je een sterk karakter nodig. Wat wil je als je biologische vader op je drie jaar met de noorderzon verdwijnt? Het is een onderwerp waar Carrasco kort van stof over is – “Geen nieuws”. Dat Ferreira, de ­familienaam van zijn vader, niet meer op zijn truitje prijkt, spreekt boekdelen.

Marouane Fellaini: Voortdurende strijd tegen vooroordelen

Nu nog is zijn carrière een aaneenschakeling van de strijd tegen vooroordelen. Fellaini beheerst dit gevecht als sinds zijn zesde levensjaar. Begint op zijn zesde bij Anderlecht, maar hij mag nooit nationaal meetrainen, enkel gewestelijk en provinciaal. Wanneer het gezin verhuist naar Jemappes en Anderlecht de verplaatingskosten niet op zich wil nemen, gaat een teleurgestelde Fellaini voor Bergen spelen. Ook daar krijgt hij slechts een plaats bij de provinciale jeugd. “Te traag en niet wendbaar genoeg”, is het oordeel in de nationale jeugd. Pas vanaf zijn twaalfde, bij Francs Borains, zien ze het potentieel van deze vechter.

Axel Witsel: Publieke vijand na beenbreuk Wasilewski

Getalenteerd was hij altijd, de zoon van een zaalvoetballer, maar sinds 30 augustus 2009 heeft Witsel ook ­leren terugvechten. Die dag breekt hij het been van Marcin Wasilewski.

De Gouden Schoen wordt acht matchen geschorst en de ­publieke vijand nummer één. Witsel vlucht evenwel niet weg uit België. Hij incasseert en trekt er lessen uit. “Probeer Axel vandaag maar eens uit evenwicht te brengen”, zegt vader Thierry.

De foto van Witsel Foto: BELGA

Kevin De Bruyne: Even afgeremd door Portugese non-believer

De Bruyne is een keikop die amper uit evenwicht valt te brengen. Zijn verhuis van Drongen naar een gastgezin in Genk was zijn ­eigen keuze. Na zijn debuut voor de ­Rode Duivels in 2010, overlijdt zijn grootmoeder én zit hij thuis met klierkoorts. Echt moeilijk heeft hij het slechts in de zes maanden onder ­José Mourinho. Op dat moment slaat de twijfel toch toe, maar eens bevrijd van het Portugese juk, is zijn curve stijgend.

Romelu Lukaku bij Anderlecht Foto: BELGA

Dries Mertens: Te klein en een veel te groot shirt

Wegens zijn tengere lijf en kleine gestalte wordt hem bij Anderlecht voorgesteld of hij geen groeihormonenkuur wil volgen. Mertens doet het niet en op zijn zestien wordt hij doorgestuurd bij ­Anderlecht. Ook bij AA Gent wenkt de eerste ploeg niet: samen met Steve De Ridder wordt hij wordt verhuurd aan derdeklasser Eendracht Aalst, waar hij in een te groot shirt verkozen wordt tot beste speler van het seizoen. Een jaar ­later volgt AGOVV waar hij onder John van den Brom toch de doorbraak forceert.

Romelu Lukaku: Strijd tegen armoede en racisme

Zie Kompany: ook Lukaku ziet zijn ­leven aan als een lange strijd. Tegen de armoede in een jeugd waarin hij ­afgedragen schoenen en aangelengde melk kreeg, tegen racistische vooroordelen omdat hij als zwarte jongen als leeftijdsfraudeur werd gezien tot een publieke opinie die hem uitfloot ­wegens technisch rudimentair. Vechten zit in zijn DNA.

En de anderen?

Eden Hazard is een zondagskind, net als Tielemans en Januzaj. Batshuayi wordt in de jeugd bij Anderlecht al na een jaar doorgestuurd, maar dat kwam niet als een klap. Thorgan Hazard moest vechten tegen zijn achternaam, en de als “log” beschouwde Dendoncker moest vechten voor zijn plaats bij Anderlecht. Dembélé was alleen ongelukkig toen Germinal Beerschot dreigde om hem naar de beloften te sturen omdat hij niet bijtekende. Casteels moest herstellen van een scheenbeenblessure. Het zijn eerder voetnoten bij wat hun collega’s hebben doorstaan.