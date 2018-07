Vader daagt stier uit met kind op de arm: “Totaal onverantwoordelijk”

Absurde beelden uit het Portugese Terceira. Daar ging een man de strijd aan met een stier, terwijl hij zijn zoontje op zijn arm hield.

De feiten speelden zich af tijdens een jaarlijks festival in Casa da Ribeira, een dorp nabij Santa Cruz op Terceira, een eiland van de Portugese Azoren. Daarbij wordt een stier losgelaten in de straten van het dorp. De man daagt de jonge stier met een typische matador-doek uit, terwijl hij zijn zoontje op de arm houdt.

Anti-stierenvechtenorganisatie Basta heeft op basis van de beelden een formele klacht ingediend bij het Portugese overheidsorgaan dat gaat over kinderrechten. Het noemt de situatie “totaal onverantwoordelijk, en een duidelijke overtreding van Portugese wetgeving over de bescherming van kinderen. De autoriteiten op de Azoren moeten dit onderzoeken, en de man in kwestie identificeren.”