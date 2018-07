Onyekuru opnieuw uitgeleend door Everton, maar dit keer komt hij niet naar België

Henry Onyekuru zal dit seizoen niet op de Belgische voetbalvelden te bewonderen zijn. De Nigeriaanse spits, ex-Eupen, staat onder contract bij Everton en wordt nu voor het tweede jaar op rij uitgeleend. Vorig jaar speelde hij op huurbasis bij Anderlecht, nu zal de Turkse landskampioen Galatasaray hem hoogstwaarschijnlijk één jaar in de rangen hebben. De club maakte via Twitter zelf bekend dat het onderhandelingen voert met Onyekuru, volgens verschillende Turkse media zou de deal zo goed als rond zijn.

Onyekuru brak in België door bij Eupen. In het seizoen 2015-2016 scoorde hij zes doelpunten en hielp de Panda’s zo mee naar de hoogste voetbalklasse te promoveren. Het daaropvolgende seizoen scoorde de Nigeriaan 22 keer, waarmee hij samen met Lukasz Teodorczyk topscorer werd én een transfer naar Everton versierde. Datzelfde Everton leende hem vorig jaar uit aan Anderlecht, waar hij één van de smaakmakers was tot hij eind december met een zware knieblessure uitviel. Nu trekt Onyekuru dus naar Galatasaray, de Turkse landskampioen.