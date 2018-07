Als u Antoine Griezmann, de Franse schrik van de Duivels, beter wilt kennen dan uw eigen vrouw: 10 dingen die u moet weten

Zijn bijnaam is Grizi en zijn coach bij Atlético Madrid - Diego Simeone - noemt hem “samen met Messi en Ronaldo bij de drie beste spelers ter wereld.” De Duivels letten morgen maar beter op voor Antoine Griezmann (27), want de Franse spits is een hele speciale. Van schorsingen, over spongebob en de aanslagen in Parijs. 10 dingen die u moet weten over Grizi.

1. Zijn zus overleefde de Bataclan

13 november 2015. Voor de wereld blijft het de dag van de aanslagen in Parijs. Voor de familie Griezmann werd het bijna een persoonlijk drama. Antoine Griezmann speelt op dat moment in het Stade de France de oefenmatch Frankrijk-Duitsland als er net buiten het stadion een bom ontploft. Vijftien kilometer verder woont zijn zus Maud Griezmann het optreden van Eagles of Death Metal in concertzaal Bataclan bij. Maud kijkt de dood dieper in de ogen dan Antoine als terroristen de zaal binnenstormen en beginnen te schieten.

“Eerst dachten we dat het bij het optreden hoorde”, vertelde Maud daar later over. “Tot we het geschreeuw hoorden en iedereen zich op de grond gooide. Tussen mijn vriend Simon en ik lag een onbekende vrouw. We bleven bewegingsloos liggen, want wie zich oprichtte werd doodgeschoten. Een man naast mij probeerde het en na het schot voelde ik hem levenloos neervallen. Ik hield de hand van die onbekende vrouw naast me vast, zij hield de hand van mijn vriend Simon vast. Voortdurend gaven we kneepjes om te laten weten dat we nog leefden. Ik kan me niet voorstellen wat ik zou gedaan hebben als die kneepjes plots wegvielen. Pas na 90 minuten was het voorbij toen de politie kwam.”

Foto: BELGAIMAGE

Een week later sprak ze er één keer over met haar broer Antoine en toen besloten ze om nooit nog over die aanslagen te praten. Maud heeft op haar lijf wel een speciale tattoo. De zanger van Eagles of Death Metal die huilt en de Eifeltoren knuffelt. Om het nooit te vergeten. In de Bataclan vielen toen 90 doden. In heel Parijs lieten 130 mensen het leven.

2. Zijn opa was ook profvoetballer

Voor hetzelfde geld had Antoine nooit voor Frankrijk gespeeld. Zijn naam klinkt Duits omdat zijn vader Alain roots heeft in Munster, terwijl zijn moeder Isabelle van Portugese afkomst is. Meer nog, zijn opa langs moederszijde Amaro Lopes voetbalde eind jaren ‘40 voor de Portugese eersteklasser Pacos de Ferreira , toen nog FC Vasco Da Gama werd genoemd. Een harde, maar faire verdediger. Niet te groot.

In 1957 ontvluchtte hij echter Portugal voor de dictatuur van Salazar en Amaro Lopes vestigde zich met verschillende andere Portugese families in het Franse Macon. Daar ging hij in de bouw werken, maar er is in Macon nog altijd een jaarlijks voetbaltornooi naar hem genoemd. Griezmann twijfelde ooit even om voor de Portugese nationale ploeg te kiezen, maar in 2016 verloor hij met Frankrijk de EK-finale tegen Portugal

3. Een jaar geschorst bij Frankrijk

De overweging om voor Portugal te kiezen kwam er ook nadat Antoine Griezmann in 2013 een jaar lang werd geschorst bij de Franse nationale ploegen. Dat was het gevolg van een zware jeugdzonde in 2012 bij de Franse beloften. Tussen twee cruciale barragematchen voor het EK U21 door tegen Noorwegen gingen hij en vier ploegmaats een nachtje stappen in Parijs. De thuismatch tegen de Noren hadden ze gewonnen met 1-0, in de terugmatch volgde de uitschakeling na 5-3 verlies.

De match in Frankrijk werd gespeeld in Le Havre op twee uur rijden van Parijs. Toch belde Yann M’Vila die avond een taxi om samen met Antoine Griezmann, Wissam Ben Yedder, Chris Mavinga en M’Baye Niang naar een nachtclub te rijden op de Parijse Champs Elysées. Onderweg vroegen ze de taxichauffer om bij een tankstation een paar pintjes te kopen en ze waren welgeteld 1,5 uur in Parijs om dan als gekken - op anderhalf uur - met dezelfde taxi terug te rijden naar Le Havre.

Hun uitstapke kwam uit en als aanstoker werd M’Vila twee jaar geschorst, de anderen - onder wie Griezmann - kregen één jaar schorsing. Daarop overwoog hij Portugal, maar van zodra de verbanning opgeheven was haalde Deschamps hem bij de Franse A-ploeg.

Wat werd er van zijn compagnons? Ben Yedder scoorde voor Sevilla in de Champions League tegen Man U. Niang koos voor Senegal en wordt nu door AC Milan overal uitgeleend. M’Vila zit bij Saint-Etienne, terwijl Chris Mavinga die bij Genk ooit Carcela een hoop gezichtsbreuken schopte, nu bij Toronto FC zit.

Mavinga versus Carcela in 2011 Foto: Photo News

4. Weggestuurd bij Franse ploegen

Griezmann groeide op in het Franse Macon op 70 km van Lyon. Olympique Lyon was zijn favoriete ploeg en Sonny Anderson zijn grote held. Eén keer mocht hij testen bij L’OL, maar hij werd doorgestuurd wegens te klein en te frêle. Ook na twee testperiodes bij Metz kreeg hij daar om dezelfde reden geen contract. Hij testte ook bij Montpellier en daar op een tornooi in Parijs werd hij opgemerkt door Eric Olhats, de Franse scout van Real Sociedad. Die nodigde Griezmann een week uit in Spanje en daar mocht hij wel blijven. Zijn ouders stonden niet te springen voor zo’n verhuis, maar toen bleek dat hij in het Franse Bayonne naar school kon blijven gaan en bij Olhats kon blijven logeren, gingen ze overstag. In 2013 scoorde hij voor Real Sociedad een geweldige goal tegen Lyon waardoor Griezmann zijn gewezen favoriete ploeg uit de groepsfase van de Champions League hield. Revanche.

5. Spaans temperament

De spits voetbalt dus al bijna zijn hele carrière in Spanje. Griezmann zegt zelf dat hij een Fransman is met een Spaans temperament. Als hij boos wordt, vloekt hij in het Spaans. Hij leidde Real Sociedad vanuit tweede klasse naar de Spaanse subtop en ging dan voor 35 miljoen naar Atlético Madrid waar hij voor 6 jaar tekende. Opvallend genoeg heeft hij geen echte makelaar en toch onderhandelde de aanvaller bij Atlético een afkoopclausule van 100 miljoen euro. Barcelona wou die clausule voor het WK lichten, maar Griezmann blijft Atlético trouw. Zijn broer Theo Griezmann is nochtans fan van Manchester United en post veel over Man U op sociale media. Dat geeft de Man U-fans steeds weer hoop.

6. Verliefd op Uruguay

Antoine Griezmann voelt zich thuis in vele landen. Frankrijk, Portugal, Spanje...Maar hij is ook verliefd op Uruguay. Bij Real Sociedad werd hij gelanceerd door de Uruguayaanse coach, Martin Lasarte. Die liet ooit Luis Suarez debuteren in het Uruguayaanse profvoetbal in 2005 en haalt Griezmann in 2010 van de B-ploeg naar de A-ploeg van Sociedad in de Spaanse Secunda Division. De coach heeft oog voor talent en koppelt Griezmann in de aanval aan Carlos Bueno, nog een Uruguyaan. Het klikt en het spitsenduo kijkt in zijn vrije tijd samen naar Peñarol, de Uruguayaanse ex-club van Bueno. Griezmann is snel verkocht en wordt zelfs lid van de supportersclub en post op Youtube een filmpje waarin hij het fanlied meezingt.

Het is ook Bueno die hem maté leert drinken, de Zuid-Amerikaanse thee waar hij nu nog steeds gek op is. Bij zijn latere club Atlético Madrid lopen ook twee Uruguayanen rond. Verdedigers Diego Godin en José Maria Giménez. Ook met hen klikt het zo goed dat Godin zelfs de peter is van zijn dochtertje Mia dat in 2016 wordt geboren. Toen Uruguay zich in 2017 kwalificeerde voor het WK in Rusland wachtte Griezmann zijn ploegmaats op op de luchthaven van Madrid in een shirt van Uruguay. Godin postte meteen een foto op Instagram. Nog een bijnaam van Griezmann is de Uruguayaan. Hij juichte dan ook amper toen hij in de kwartfinale scoorde tegen Uruguay en zijn broeders uitschakelde.

7. Verliefd op Erika

De goalgetter is ook verliefd op Erika Choperena, een Spaanse die hij in 2011 leerde kennen. Griezmann voetbalde toen nog voor Real Sociedad, terwijl Erika pedagogie studeerde in het Baskische San Sebastian. Ze had ook een beautyblog en Griezmann moest 1,5 jaar aandringen voor ze een relatie met hem begon. Meteen nadat die relatie publiek bekend raakte, werd Erika’s beautyblog overspoeld met bezoekers en ging ze uiteindelijk offline.

Choperena die ondertussen kinderpsychologe is, blijft liever zo discreet mogelijk. Het koppel huwde in 2017 wel in het Spaanse Toledo in het 11de-eeuwse Palacio de Galiana. In 2016 werd hun dochtertje Mia geboren. Griezmann post vaak foto’s van haar op sociale media, maar brengt nooit haar gezichtje in beeld. Eén keer kreeg Griezmann een boete van 500 euro van de Spaanse Bond omwille van zijn vrouw Erika. Na een doelpunt toonde hij een t-shirt met daarop Feliz Cumple Gordita. Gelukkige verjaardag, dikkerdje.

Erika Choperena Foto: Photo News

8. Geïnspireerd door Le Petit Prince

Zijn dochtertje Mia noemt Griezmann zelf vaak Petite Princesse. De voetballer zelf laat zichzelf graag inspireren door Le Petit Prince, het litaire meesterwerkje van de Franse auteur Antoine De Sainte-Exupéry. Op zijn arm staat een zin uit dat werk getatoeëerd: Fais de ta vie un rêve, fais de ton rêve un realité. Maak van je leven een droom, maak van je droom een werkelijkheid. Maar dan wel in het Arabisch. Het is niet zijn enige tattoo. Als religieuze jongen heeft hij ook een portret van Jezus en een rozenkrans op zijn arm.

9. Spongebob en Fortnite

Al is religie niet het enige wat telt. Griezmann heeft ook een erg speels kantje. Op het EK 2016 toen hij topschutter werd van Frankrijk en van het tornooi, had hij de gewoonte om onder zijn voetbalshort telkens ondergoed van de cartoon Spongebob te dragen. Michy Batshuayi kan dat wel appreciëren.

Hij viert zijn goals ook op allerlei gekke manier. Bij Real Sociedad stapte hij ooit letterlijk in een reclameauto die naast het veld stond opgesteld. Eén keer sprong hij in een berg sneeuw die naast het veld lag samengeschept en de jongste maanden doet hij dansjes uit het immens populaire computergame Fortnite. Zo scoorde hij in de Europa League-finale tegen Marseille en danste een emote. Tegelijkertijd vormde hij met zijn hand tegen zijn voorhoofd een L wat in Fortnite-taal betekent: Neem je verlies maar op. Om de vele tijd te doden in hotels is Griezmann gek van allerlei spelletjes.

10. Lange mouwen als Beckham

Griezmann heeft veel idolen. Als jonkie keek hij op naar de Braziliaan Sony Andersson bij Lyon, maar hij heeft het ook erg voor David Beckham. Beiden zijn linksvoetig en Griezmann zei ooit over Becks: “Op het veld straalde hij klasse uit, maar ook ernaast was hij clean en altijd goedgekleed. Ik zag hem ooit op een boot staan met de Olympische Vlam voor de Spelen van 2012 in Londen en zijn haar bewoog niet.”

Foto: AFP

Als ode aan Beckham voetbalt Griezmann nog altijd met het nummer 7 en ook bijna altijd in een shirt met lange mouwen, want Beckham deed dat ook. Toch heeft hij voor nog andere spelers bewondering. Iniesta is er één van en ook Pavel Nedved. Ooit blondeerde hij zijn haar om wat meer op Nedved te lijken.