Spookrijder onder invloed vlucht voor politiecontrole en crasht na achtervolging

Rumst / Heffen / Mechelen - Een automobilist is het voorbije weekend met zijn wagen gecrasht aan de afrit Rumst van de E19. De man was in Mechelen op de vlucht geslagen voor een politiecontrole, reed de E19 in de verkeerde richting op, maakte rechtsomkeer en nam dan de afrit Rumst, waar hij tegen de verhoogde berm te pletter reed. Hij bleef ongedeerd maar was onder invloed van drugs.

De politie wou de man aan een controle onderwerpen in de Elektriciteitstraat in Mechelen. De bestuurder weigerde te stoppen en gaf plankgas. Hij draaide de N16, achternagezeten door de politie. Daarop ging de man even naar de pechstrook en stopte. Toen de politie ook stopte, gaf hij plots opnieuw gas en draaide de E19 op richting Antwerpen. Alleen nam hij de verkeerde oprit en ging spookrijden richting Brussel. Een tegenligger kon maar net een aanrijding met de spookrijder voorkomen.

De dolle bestuurder maakte daarop rechtsomkeer en reed verder richting Antwerpen. De politie probeerde de man tot stoppen aan te manen door naast hem en voor hem te gaan rijden, maar telkens haalde de bestuurder de politiewagen weer in en gaf weer plankgas. Enkele malen week hij ook uit richting politievoertuig, maar tot een aanrijding kwam het niet.

Op de afrit Rumst minderde hij geen snelheid en botste hij uiteindelijk tegen de verhoogde middenberm, waardoor één van de voorwielen zwaar beschadigd raakte en ook zijn vooras afbrak. De wagen kwam aan de overkant van de Bussestraat, ter hoogte van de carpoolparking, tot stilstand.

De politie arresteerde de bestuurder. Hij bleek onder invloed te zijn van cocaïne, cannabis en amfetamines. In zijn wagen werd ook een kleine hoeveelheid cannabis aangetroffen. Het rijbewijs van de man is voor vijftien dagen ingetrokken en er wacht hem nog een proces voor de politierechtbank.