Eurowings gaat korte vluchten Brussels Airlines aansturen

Luchtvaartmaatschappij Eurowings gaat vanuit Keulen alle korteafstandsvluchten aansturen van de Eurowings Group, de Lufthansa-afdeling waartoe ook Brussels Airlines behoort. Brussel krijgt, zoals eerder al was aangekondigd, de verantwoordelijkheid over de langeafstandsoperaties van de groep. Dat meldt Brussels Airlines maandag. Of dit een impact zal hebben op het personeelsbestand, is nog niet duidelijk.

Brussels Airlines en Eurowings zullen korte- en langeafstandsvluchten blijven uitvoeren vanuit hun luchthavens in Brussel, Keulen, Düsseldorf en Wenen, zo luidt het in een persbericht. “Dit betekent ook dat, hoewel er in Brussel en Keulen twee businessdivisies worden opgericht, er functies voor zowel lange- als korteafstandsoperaties op beide locaties zullen blijven bestaan.”

Concreet betekent dit dat werknemers in de toekomst vanuit Brussel zouden kunnen werken voor de korteafstandsactiviteiten in Keulen. Of omgekeerd, dat Eurowings-mensen in Duitsland werken voor de vanuit Brussel aangestuurde langeafstandsactiviteiten.

Of de plannen een impact zullen hebben op het personeelsbestand op de verschillende locaties, is nog niet duidelijk. Die oefening is nog bezig, zegt Kim Daenen, woordvoerster van Brussels Airlines. “We blijven werken aan de integratie van Brussels Airlines in de Eurowings Group. We bekijken hoe we op alle vlakken kunnen samenwerken en dan zullen we nagaan wat dat betekent voor de organisatie.” Meer duidelijkheid zou er in het najaar komen.

De woordvoerster voegt nog toe dat er geen revolutie moet worden verwacht, alleen “een verdere evolutie van de integratie”. “Er komt géén sociaal plan”, benadrukt ze nog eens.

De implementatie van de nieuwe setup is gepland voor 2019.

Maandagnamiddag vindt bij Brussels Airlines een bijzondere ondernemingsraad plaats. Eurowings-topman Thorsten Dirks is in Brussel.