Spaanse voetbalbond heeft nieuwe sportdirecteur beet

José Francisco Molina is de nieuwe sportdirecteur van de Spaanse voetbalbond (RFEF). De 47-jarige ex-doelman volgt Fernando Hierro op, die op het WK in Rusland Spaans bondscoach ad interim was na het vertrek van Julen Lopetegui enkele dagen voor de start van het toernooi.

Hierro maakte zondag bekend niet verder te gaan als sportdirecteur, een functie die hij bekleedde tussen 2007 en 2011 en vanaf november 2017 tot het WK. Vlak voor de start van het toernooi werd hij Spaans bondscoach ad interim, nadat Lopetegui moest vertrekken toen bekendgeraakt was dat hij na het WK aan de slag zou gaan bij Real Madrid. Het toernooi werd geen succes voor Spanje en La Roja sneuvelde na strafschoppen in de achtste finales tegen Rusland.

Molina was als doelman lange tijd aan de slag bij Atlético Madrid (1995-2000) en Deportivo La Coruña (2000-2006). Zijn carrière sloot hij af bij Levante (2006-2007). De negenvoudig Spaans international begon zijn trainersloopbaan in 2009 bij Villarreal. Nadien coachte hij het eerste elftal van die club en de B-ploeg van Getafe. Na passages in Hongkong (Kitchee SC) en India (Atlético Kolkata) keert hij nu terug naar zijn thuisland.

