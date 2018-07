Anderlecht -

Dylan Lambrecth (25) is geen speler meer van RSC Anderlecht, zo bevestigt paars-wit maandag op zijn website. Beide partijen hebben in onderling overleg beslist uit elkaar te gaan. Lambrecth werd in januari 2017 door Anderlecht weggeplukt bij amateurclub RFC Luik. De spits werd meteen uitgeleend aan 1B-club Roeselare. In de eerste helft van het afgelopen seizoen huurde Royale Union Saint-Gilloise de aanvaller, na de winterstop speelde hij bij RS Waremmien FC.