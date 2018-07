“Duizenden” klanten maken kans op gratis Krëfel-tv: “En toch hopen dat de Rode Duivels nog scoren”

Als de Rode Duivels 16 goals maken op het WK, betaalt Krëfel (heel wat) tv’s terug. Met nog twee matchen te gaan, staat het doelsaldo op 14. Maar panikeren doen ze bij Krëfel allerminst:

Elektronicaketen Krëfel blaast dit jaar 60 kaarsjes uit. Als 100% Belgische familieketen waren de Rode Duivels op het WK een “dankbaar onderwerp” om een verjaardagsactie rond uit te denken, zegt communicatieverantwoordelijke Mieke Demeulenaere. Zou België meer dan 15 keer scoren, dan beloofde Krëfel in april uw tv terug te betalen.

Meer specifiek gaat het om toestellen met een schermformaat van minstens 55 inch, gekocht in een Krëfel-winkelpunt of op de website van Krëfel. Wie nu nog snel een tv wil gaan kopen, is eraan voor de moeite: dat moest tussen 26 april vanaf en 17 juni gebeuren. Wie zich tijdens dat interval bovendien vergat in te schrijven op krefel.be/WK2018, ziet de terugbetaling ook aan zich voorbijgaan.

Geen spijt

Niettemin maken “enkele duizenden” klanten volgens Demeulenaere kans om hun tv terugbetaald te krijgen - een specifieker aantal wordt niet gecommuniceerd. Of Krëfel intussen geen spijt heeft van de actie? “Absoluut niet”, zegt Demeulenaere. “Sterker nog: we gingen er van in het begin vanuit dat de Rode Duivels meer dan 15 keer zouden scoren. We zijn erop voorbereid.” Lees: ze hebben een verzekering afgesloten die de financiële kater zal verzachten.

De terugbetaling gebeurt overigens niet in cash, maar in ‘Krëfel e-vouchers’, tegoedbonnen om een nieuwe aankopen bij Krëfel te doen. Die krijgen de klanten ten laatste op 10 augustus toegestuurd via e-mail en zijn geldig tot 9 augustus 2019.

Mocht het nu gebeuren dat de Rode Duivels in de twee resterende matchen geen enkel doelpunt maken, dan zal er helemaal niks gebeuren. “Maar daar gaan we helemaal niet van uit”, zegt Demeulenaere. ‘We hopen dat ze gaan scoren.’

Oh ja: penalties tellen trouwens niet mee. Goals tijdens de verlengingen dan weer wel.