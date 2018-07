Dominic Raab volgt David Davis op als nieuwe brexit-minister

Het Britse parlementslid Dominic Raab volgt in de Conservatieve regering van Theresa May David Davis op als minister die bevoegd is voor de onderhandelingen over de brexit. Dat heeft het kabinet van May maandag officieel bekendgemaakt.

Davis nam zondagavond laat ontslag uit onvrede met het gemeenschappelijke regeringsstandpunt over de Brits-Europese relaties na de brexit. Het zag ernaar uit dat May er vrijdag in geslaagd was al haar ministers op één lijn te krijgen.

De regering gaat in de brexit-onderhandelingen met de EU voor een douaneakkoord dat het vrij verkeer van goederen tussen het VK en de EU verzekert en een harde grens op het Ierse eiland vermijdt. Op tal van andere punten blinkt het drie pagina’s tellende document dat was vrijgegeven echter uit in vaagheid.

De ogenschijnlijke consensus hield stand tot zondagnacht. Davis maakte in een brief aan May zijn ontslag bekend en zei dat de nieuwe strategie voor een “zachte brexit” te veel toegevingen aan de EU bevat. Het is nog afwachten of de andere ‘brexiteers’ in de regering-May, zoals minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson, zullen blijven zitten en of May op de steun van de Tory-parlementsleden zal kunnen rekenen.

Maandagochtend maakte ze bekend dat Dominic Raad de nieuwe brexit-minister wordt. Het parlementslid hield zich zich in de regering al bezig met huisvestingsbeleid. In dat departement was hij sinds januari ‘minister of state’.

Euroscepticus

Raab manifesteerde zich tijdens de campagne in de aanloop naar het brexit-referendum als een uitgesproken euroscepticus. Bij de Europese Commissie, dat voor de EU de onderhandelingen met Londen voert, veranderen het ontslag van Davis en de aanstelling van Raab niet veel. “We blijven te goeder trouw met premier May en de regering onderhandelen om een akkoord te bereiken”, zei Commissiewoordvoerder Margaritis Schinas maandagmidddag. “We blijven aan een akkoord werken en zijn 24/7 beschikbaar.”

Of de wissel geen praktische problemen stelt? “Niet voor ons, wij zijn hier om te werken. Wat voor ons telt, is het onderhandelingskader dat de 27 lidstaten hebben vastgelegd en waar we ons aan houden”, aldus Schinas.