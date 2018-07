Spanje heeft opvolger Hierro beet: Luis Enrique nieuwe bondscoach van La Roja

Luis Enrique is de nieuwe bondscoach van Spanje. Dat heeft de Spaanse bond meegedeeld. Enrique volgt zo Fernando Hierro op, die op zijn beurt de opvolger was van de vlak voor het WK ontslagen Julen Lopetegui.

De Spaanse bond zorgde voor ophef door één dag voor de start van het WK - en twee dagen voordat Spanje haar eerste match tegen Portugal afwerkte - Lopetegui aan de deur te zetten. De reden was dat Lopetegui al een contract had getekend met Real Madrid om daar na het WK aan de slag te gaan. Sportief directeur Fernando Hierro - een icoon van de Madrileense topclub, maar wel één zonder veel trainerservaring - werd aangesteld als zijn tijdelijke opvolger. Nu is Luis Enrique dus definitief aangenomen als bondscoach van Spanje, dat in de achtste finale uit het WK verdween nadat het op strafschoppen verloor van gastland Rusland.

Aan trainerservaring heeft Luis Enrique geen gebrek. Hij was eerder al coach van het B-elftal van Barcelona, AS Roma en Celta de Vigo alvorens in 2014 coach te worden bij de A-ploeg van Barcelona. Daar bleef hij drie seizoenen aan het roer. Met Barcelona won hij twee Spaanse landstitels, drie Copa del Reys en de Champions League. Sinds zijn vertrek aan het einde van het seizoen 2016/2017 was Luis Enrique werkloos.