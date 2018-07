Politie zet alle middelen in om opstootjes met Franse supporters te verhinderen

Helaas ging het er vrijdag niet overal even vrolijk aan toe Foto: Simon Mouton

Om problemen te vermijden zal de politie Franse supporters die naar de Westkust willen afzakken om de wedstrijd hier te bekijken extra in de gaten houden en desnoods tegenhouden. Alle verloven van politieagenten in de grensstreek met Frankrijk zijn dinsdag ingetrokken.

Afgelopen vrijdag, tijdens en na de wedstrijd tegen Brazilië, had de politie aan de kust handen te kort om relletjes en vechtpartijen in de kiem te smoren. “Daarom zijn we nu op alles voorbereid”, klikt het.

In een groot aantal politiezones aan de kust zijn alle verloren ingetrokken. Er komen extra stewards en ook Franse gendarmen helpen een handje. Deze middag is er een coördinatievergadering met alle betrokkenen.

“We houden onder meer de sociale media in de gaten om te kijken of er geen Fransen uit de regio Duinkerke naar de Westkust afzakken om amok te maken”, klinkt het.

In Wervik wordt de brug over de Leie naar Frankrijk zelfs afgesloten met een container. Enkel fietsers en voetgangers kunnen daar passeren. Ook daar wordt er extra politie ingezet omdat veel Fransen wellicht hier de wedstrijd zullen willen bijwonen.