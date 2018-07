Franse journalisten leggen sterktes en zwaktes van Les Bleus bloot voor onze camera

In Frankrijk wordt voorzichtig hoopvol uitgekeken naar de clash met België dinsdag in de halve finales op het WK. De Franse analisten zien enerzijds de grote sterktes van hun ploeg (een sterke organisatie en Kylian Mbappé als speerpunt), maar beseffen ook dat de imponerende Belgische ploeg zou kunnen profiteren van de weinige kwetsbaarheden in hun elftal (individuele foutjes in de defensie). We lieten drie Franse journalisten (van L’Equipe, RMC Sport - BFMTV en Le Figaro) de sterktes en de zwaktes van Les Blues blootleggen.

“Volgens mij is het 50%-50%. Het wordt een match tussen trainers”, verwoordt Joël Domenighetti van l’Equipe het. Het wordt het erg tactisch duel waarin de trainers beslissend kunnen zijn als er geen fouten worden gemaakt. Als ik dan toch een favoriet moet aanduiden, en het is niet omdat ik Fransman ben, zou ik een klein voordeel geven aan Frankrijk. Omdat Frankrijk iets meer ervaring heeft. Omdat Frankrijk al wereldkampioen is geworden en België niet. En omdat het toernooischema in de kwartfinale in het voordeel was van Frankrijk. De kwartfinale was voor België erg moeilijk tegen een zeer sterk Brazilië. Achteraf volgde een explosie van vreugde. En dat kan in het hoofd van de spelers kruipen. Ook al zijn het intelligente en ambitieuze spelers,er is misschien toch een klein beetje decompressie. Fysiek zijn de Belgen misschien een beetje meer uitgeput dan de Fransen die zich hebben kunnen inhouden tegen Uruguay. De Fransen zijn klaar en weten hoe ze naar de finale moeten gaan want dat hebben ze twee jaar geleden ook gedaan op Euro 2016 tegen Duitsland, dat op dat moment het beste land ter wereld was.”

