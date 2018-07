Bijna kwamen ze ermee weg: twee vrouwen geven vriend een dodelijke overdosis en ensceneren natuurlijk overlijden

Boezinge / Ieper - Twee vrouwen uit Ieper hangt een straf van veertig maanden boven het hoofd voor onopzettelijke doodslag. De twee dienden een dodelijk cocktail van heroïne en cocaïne toe aan een drugsverslaafde vriend. Toen het misging, voerden ze hem terug naar zijn huis en zetten daar alles in scene om het op een natuurlijke dood te laten lijken. De ware toedracht kwam slechts toevallig aan het licht.

De feiten dateren van december vorig jaar. De 48-jarige J.V. en de 35-jarige W.S., beiden uit Ieper, vroegen aan het slachtoffer of hij hen naar Moeskroen kon voeren om drugs op te pikken. In ruil voor de lift zou de man enkele grammen drugs krijgen.

Terug in Ieper prepareerden de vrouwen een shot met een mengeling van cocaïne en heroïne. Maar de man reageerde erg slecht op de drugs dus besloten ze om hem nog een tweede shot toe te dienen. “We dachten dat hij er op die manier zou doorkomen,” vertelde een van de beklaagden maandag aan de rechter. Tot slot probeerden ze een zoutoplossing in te spuiten. Toen ook dat niet hielp, legden de vrouwen het slachtoffer in zijn wagen en voerden hem terug naar zijn huis. Ze installeerden de man in de zetel, trokken zijn pyjama aan en zetten de televisie op. Zo lieten ze hem achter bij zijn zwaar dementerende vader.

Toen de thuisverpleegster de volgende dag niet binnen raakte in de woning, verwittigde zij de politie. De agenten troffen het levenloze het lichaam van het slachtoffer aan in de zetel. De arts die ter plaatse kwam, oordeelde eerst dat het om een natuurlijk overlijden ging.

De rol van de twee vrouwen kwam pas een maand later per toeval aan het licht. Een verdachte in een ander gerechtelijk onderzoek vertelde aan de inspecteurs dat zijn schoonzus samen met een andere vrouw verantwoordelijk zou zijn voor de dood van het slachtoffer. Daarop startte het parket een onderzoek.

“De beklaagden probeerden duidelijk om het op een natuurlijke dood te laten lijken”, zo zei de openbare aanklager. “Hoewel het niet met opzet was, hebben ze wel degelijk zijn dood van op hun geweten. En in plaats van de hulpdiensten te verwittigen, lieten ze hem voor dood achter in de zetel.” Gezien het uitgebreide strafblad van beide beklaagden, vorderde het Openbaar Ministerie een effectieve gevangenisstraf van veertig maanden voor allebei. Het vonnis volgt op 13 juli.