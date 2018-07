Kelly noemt baby Neymar maar is toch niet ontgoocheld over verlies tegen België: “Eigenlijk zijn we Messi-fans”

Al 448 pasgeboren baby’s kregen dit WK-jaar de voornaam van een voetballer. Vooral Rode Duivels, maar ook een Lionel en zelfs een Neymar zagen in de afgelopen weken het levenslicht. “We maken er nu al grapjes over dat ons zoontje later maar dezelfde schwalbes moet maken als de echte Neymar”, zegt mama Kelly.

Vincent, Vince, Eden, Dries,... Het WK voetbal en de prestaties van onze Rode Duivels inspireren nogal wat jonge ouders om hun zoontje naar een voetballer te noemen. Na zijn doelpunt tegen Panama besloten Nicolas Vander Zijpen en zijn vriendin prompt om hun zoontje Dries te noemen. Klein Driesje werd geboren op 2 juli.

“Mijn vriendin is superfan van Mertens dus was het geen moeilijke beslissing. We hadden een lijst met meerdere namen, maar uiteindelijk hebben we geen van onze lijst gekozen en leek Dries de juiste keuze”, zegt Nicolas Vander Zijpen.

Kleine Dries Foto: rr

Kelly Sinave is mama geworden van Neymar. “Dat zijn ploeg Brazilië vrijdag door onze Rode Duivels uit het tornooi zijn gespeeld, kan me niet zo veel schelen. Ik ben eigenlijk een grote fan van Lionel Messi. Maar ik vond Neymar wel een mooiere naam, vandaar Neymar klinkt zachter”, zegt ze.

Neymar is het eerste kindje van Kelly en haar man, die geboren werd in Bangladesh. “Ook hij is een echte Messi-fan”, zegt ze.

Dat Neymar tijdens dit WK verschillende keren werd uitgefloten voor zijn spectaculaire schwalbes, deert het koppel niet. “We maken er zelfs al grapjes over dat hij dat later ook maar moet doen.”

Eigenlijk had Neymar nog in de buik van zijn mama moeten zitten, maar hij is twee maanden te vroeg gekomen. Vandaar dat hij nu nog op de afdeling met prematuurtjes van het Sint-Augustinusziekenhuis in Wilrijk verblijft. “Maar alles gaat goed met ons voetballertje”, zegt een duidelijk overgelukkige mama.