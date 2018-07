Sleutels van wagen moeten afgeven na alcoholcontrole? Dan stelen we toch een andere

De Haan - Een 25-jarige Fransman heeft zaterdagnacht om een wel erg opmerkelijke reden een bestelwagen gestolen in De Haan. Na een positieve alcoholcontrole had de politie de sleutels van zijn eigen voertuig afgenomen. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen.

In de nacht van zaterdag op zondag was een koppel in De Haan bezig met het inladen van enkele spullen in hun bestelwagen. Plots gingen twee Noord-Fransen echter met het voertuig aan de haal. Even later werd het voertuig al opgemerkt door een interventieploeg van de politie, waardoor een achtervolging ontstond. In Brugge kwamen de verdachten uiteindelijk in botsing met een ander voertuig, maar daarbij vielen geen gewonden. Iets voor 2 uur werden de verdachten ingerekend.

De bestuurder van de gestolen bestelwagen bekende dat hij de feiten gepleegd had om terug te kunnen keren naar huis. Blijkbaar had hij de sleutels van zijn eigen voertuig na een positieve alcoholcontrole moeten afgeven aan de politie. De 25-jarige man uit de buurt van Rijsel werd via snelrecht gedagvaard voor de correctionele rechtbank. Ook zijn 23-jarige passagier zal zich binnenkort voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor diefstal.