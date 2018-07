Radio Maria bidt voor onze Rode Duivels

Zelden is zo hard meegeleefd met de Rode Duivels als nu. Zelfs de katholieke radiozender Radio Maria heeft dinsdagmorgen een speciale uitzending. Daarin zal gebeden worden dat we de Fransen uit het tornooi zouden knikkeren.

Romelu Lukaku en Dedryck Boyata zijn diepgelovige Rode Duivels. Lukaku zakt na de match vaak op zijn knieën om te bidden. Maar ook veel andere spelers maken een kruisteken wanneer ze op het veld komen.

Het programma ‘Rots in de Branding’, om 10.30 uur op Radio Maria, zal dinsdag helemaal in het teken staan van de WK-match.

“Natuurlijk wordt ook binnen de katholieke kerk meegeleefd. Zelfs de paus houdt van voetbal. Hij heeft zondag nog troostende woorden gesproken naar de Braziliaanse voetballers toe. ‘Kop op, volgende keer beter’, zei hij. Uiteraard supporteren wij van Radio Maria voor de Belgen”, zegt Karlo Tyberghien, directeur van de katholieke radiozender Radio Maria.

Morgen om 10u30: speciale uitzending van het programma #Derotsindebranding op #RadioMaria Een extra uitzending in het licht van de #halvefinale tegen #Frankrijk om 20u. 'Kan je bidden opdat je favoriete ploeg zou winnen?' #WK2018 #wkvoetbal #gobelgium @BelRedDevils pic.twitter.com/ekfFUZZrNC — Radio Maria België (@RadioMariaB) 9 juli 2018

In de aflevering wordt onder meer een antwoord gezocht op de vraag of bidden nu helpt of niet om te kunnen winnen.

“Je kan voor alles bidden, je moet alleen openstaan voor het antwoord wat je krijgt. Maar het is en het blijft hier sport.”

In de radio-uitzending zal overgeschakeld worden naar Radio Maria Frankrijk om te zien wat men daar van de wedstrijd denkt. “En we zullen een gezamelijk gebedje opzeggen. Er wordt dus aan beide kanten gebeden. Het zal uiteindelijk aan god zijn om scheidsrechter te spelen en te beslissen wie wint.”

Wij van Radio Maria, zegt priester Tyberghien, gaan bidden voor een faire wedstrijd. Maar we hopen natuurlijk dat België naar de finale mag.

Radio Maria zit niet langer op de FM-band maar is te beluisteren via DAB+ of via het internet.