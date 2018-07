Fransen zijn op hun hoede: “We moeten ons een beetje aanpassen tegen een topploeg als België”

Frankrijk is op zijn hoede voor de Rode Duivels. Les Bleus vrezen vooral de tegenaanvallen en de sterkte van Romelu Lukaku, zo bleek uit de persconferenties van bondscoach Didier Deschamps en Hugo Lloris. “We zijn voorbereid op verschillende scenario’s.”

De Fransen vrezen vooral de fysieke kracht van België en Romelu Lukaku in het bijzonder. ”Op fysiek vlak zijn we klaar”, zegt trainer Didier Deschamps. “Dat was in de groepsfase al nodig, dat was het in de vorige wedstrijden van de knock out-fase nodig. En dat zal nu ook nodig zijn.”

Belgisch bondscoach Roberto Martinez verraste met zijn tactiek tegen Brazilië. Is het daarom voor Didier Deschamps extra moeilijk om de wedstrijd voor te bereiden, niet wetende hoe België het zal aanpakken? “Het gebeurt wel vaker dat je niet goed weet hoe de tegenstander gaat spelen. Maar mijn ploeg is klaar voor verschillende scenario’s. België kan de afwezigheid van Meunier op verschillende manieren oplossen. Of ze gaan spelen zoals tegen Brazilië? Dat is mogelijk. De kwaliteiten van de Rode Duivels liggen in het aanvallende compartiment. Maar tegen Brazilië heeft Martinez zijn centrum verstevigd en de flanken dubbel bezet. Maar we moeten vooral opletten voor de Belgische tegenaanvallen.”

Hugo Lloris: “Het hart van Henry zal verdeeld zijn”

Doelman Hugo Lloris speelt met Frankrijk tegen drie van zijn ploegmaats bij Tottenham: Toby Alderweireld, Jan Vertonghen en Mousa Dembélé. “Het is een match die iedereen bezighoudt”, zegt Hugo Lloris. “We spelen tegen een buurland. Met veel spelers uit de Premier League die elkaar kennen. Ik kom drie ploegmaats tegen die heel goed bezig zijn. En ook Nacer Chadli ken ik nog goed van zijn periode bij Tottenham. Het wordt een fantastische match. We zullen alweer een stapje beter moeten doen om te winnen.”

Hugo Lloris is de enige speler in de Franse selectie die nog samenspeelde met Thierry Henry, assistent-bondscoach bij de Rode Duivels. “Ik heb het geluk gehad om nog twee jaar samen te spelen met Thierry Henry in de nationale ploeg. Hij was een fantastische voetballer. Nu zit hij bij België om aan zijn toekomstige trainerscarrière te bouwen. Zijn hart zal verdeeld zijn morgen. Hij heeft mooie momenten beleefd in het shirt van Les Bleus, maakt deel uit van de Franse voetbalgeschiedenis. Hij zal natuurlijk alles doen om zijn ploeg te helpen.”

Tegen Uruguay pakte Lloris uit met een superbelangrijke redding. Nu zal opnieuw een topprestatie van de Tottenham-doelman nodig zijn. “Elke match heeft zijn eigen verhaal”, zegt Lloris. “We zijn verdedigend altijd solide geweest. We zijn er ons van bewust dat we nu tegen een aanvallend sterke ploeg zullen spelen. We zullen solide moeten zijn. Het antwoord moet van de ploeg komen, niet alleen van de keeper. Ze hebben veel vertrouwen sinds hun ongelooflijke terugkeer tegen Japan. En nadien hebben ze nog eens de beste ploeg van het toernooi uitgeschakeld. We zullen een Frankrijk op topniveau nodig hebben om de Belgen te kloppen.”

Lloris is zich bewust van de sterkte van de Rode Duivels op de tegenaanval. “Tegen een grote ploeg als België moet je altijd een beetje je spel aanpassen. Ze kunnen in twee, drie passes aan de overkant van het veld staan. Ze hebben spelers die het spel heel snel kunnen omschakelen. De wedstrijd zal beslist worden op details.”