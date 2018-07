Iraanse turnster (18) in de cel omdat ze “morele normen brak” door te dansen voor de camera

Een Iraanse tiener is onlangs opgepakt nadat ze op de staatstelevisie had toegegeven dat ze de “morele normen” van het strenge islamitische land brak door honderden video’s van dansjes op sociale media te publiceren. De turnster verklaarde dat het niet de bedoeling was om de wetten met de voeten te treden en deed het naar eigen zeggen enkel om “meer fans te krijgen”. Ze is echter niet de enige die in Iran in de problemen raakte door ‘immoreel’ gedrag op internet en het Iraanse gerecht overweegt om toegang tot Instagram te blokkeren.

Maedeh Hojabri heeft tientallen - niet geverifieerde - accounts op Instagram, waar ze in totaal al meer dan 300 video’s publiceerde van Iraanse en Westerse dansje die ze opvoerde in haar slaapkamer. De achttienjarige turnster verschijnt soms zonder verplichte hoofddoek in de fragmenten en verzamelde al tienduizenden volgers op sociale media, maar die fans zullen het nu even zonder haar dansjes moeten stellen.

Hojabri is niet de enige die al in de cel vloog door haar gedrag op sociale media: volgens een Iraanse website is ze al de vierde die de afgelopen weken in problemen raakte en even in cel vloog tot er een borgtocht werd betaald. Iran hanteert immers strenge wetten en treedt streng op tegen gedrag dat de dominante politici als te westers of niet-islamitisch bestempelen.

Het Perzische land blokkeerde intussen Facebook, Twitter, YouTube en Telegram en overweegt nu ook om de toegang tot Instagram te beperken. Ondanks de harde aanpak, worden de sociale websites en apps nog door miljoenen Iraniërs gebruikt, die via een omweg naar hun favoriete plek op het internet surfen.