Ruim 110 doden door hevige regenbuien en overstromingen in Japan

In Japan zijn door hevige onweders minstens 112 mensen om het leven gekomen. Het aantal slachtoffers kan nog verder oplopen. Volgens het persbureau Kyodo werden maandag nog tachtig mensen vermist. De overstromingen zijn de ergste natuurramp in Japan sinds de zware aardeving en tsunami van maart 2011.

Reddingsploegen werken de klok rond. Minstens elf slachtoffers werden maandag in overstroomde woongebieden in het westen van het land aangetroffen, aldus Kyodo News. De hevige regen heeft sinds donderdag wegen en straten overspoeld en aardverschuivingen veroorzaakt. Alleen al in het district Mabicho staan 4600 huizen onder water. Op televisiebeelden zijn ondergelopen straten en weggespoelde huizen te zien, ook auto’s werden meegesleurd.

Foto: EPA-EFE

Tienduizenden mensen werden in noodverblijven ondergebracht, aldus de regering. In totaal 54.000 hulpverleners zijn ingezet, onder hen ook militairen en poitieagenten. Bijzonder hard getroffen door de zware neerslag is de regio rond de miljoenenstad Hiroshima. Alleen daar al vielen volgens de nieuwszender NHK 44 doden.

Foto: REUTERS

Een regenfront had in het westen voor extreem hoge hoeveelheden neerslag gezorgd. Preier Shinzo Abe zegde wegens de precaire situatie een geplande reis naar Europa en het Midden-Oosten af. In Brussel stond onder andere de ondertekening van een handelsakkoord met de EU op de agenda. Volgens EU-commissiewoordvoerster Margaritis Schinas zal dat nu op 17 juli in Tokio gebeuren.

Foto: REUTERS

Veel beterschap is nog niet in zicht, want nu beweegt taifoen Maria zich van het zuiden voort in de richting van Japan. De storm zou volgens meteorologen windstoten tot 252 kilometer per uur meebrengen. De autoriteiten waarschuwen voor hoge golven en krachtige wind op de zuidelijke eilandengroep Okinawa.

Foto: REUTERS

In 2011 waren in totaal meer dan 18.500 mensen om het leven gekomen. De aardbeving en tsunami veroorzaakten toen ook het ongeluk in de kerncentrale van Fukushima.