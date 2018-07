Bejaarde vrouw zwaargewond bij brand in De Panne

De Panne - Bij een woningbrand in De Panne heeft een bejaarde vrouw maandagnamiddag ernstige verwondingen opgelopen. Dat melden de brandweerzone Westhoek en het parket West-Vlaanderen, afdeling Veurne. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

De brandweer werd om 14.39 uur opgeroepen voor een brand in de Kasteelstraat in De Panne. Ter plaatse bleek een appartement op het gelijkvloers getroffen door een uitslaande brand. De bewoonster werd met zware rookintoxicatie en brandwonden afgevoerd naar het ziekenhuis. De benedenverdieping is volgens de brandweer helemaal uitgebrand.

Ook de hogere verdiepingen liepen ernstige rookschade op. Voorlopig zijn ook die appartementen niet bewoonbaar, maar er vielen geen andere slachtoffers. Een bovenbuur slaagde erin om zichzelf via een raam in veiligheid te brengen. De brandweer bevrijdde op de tweede verdieping wel nog een hondje uit een appartement, maar het dier bleek in goede gezondheid.

Volgens de eerste vaststellingen zou het vuur in de keuken van het bejaarde slachtoffer ontstaan zijn. Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Veurne, heeft een branddeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van de brand te onderzoeken.