Roberto Martinez: “Ik verwacht geen decompressie na de zege tegen Brazilië”

België staat op negentig - of 120 minuten - van de finale van het wereldkampioenschap. Aan de vooravond van de historische halve finale tegen Frankrijk blikte bondscoach Roberto Martinez vooruit. “Deze halve finale is een unieke ervaring voor ons.”

Roberto Martinez ziet de groep journalisten voor zijn neus bij elke wedstrijd uitbreiden. Voor de halve finale tegen Frankrijk zat de persconferentiezaal van het Sint-Petersburgstadion afgeladen vol om te luisteren naar wat de bondscoach van de Rode Duivels te zeggen had.

Roberto Martinez kreeg na de overwinning tegen Brazilië veel lof voor zijn tactische aanpak. “Zo’n match als die tegen Brazilië geeft veel voldoening voor een trainer. We hadden maar één training de tijd om die wedstrijd tactisch voor te bereiden. Maar als je dan ziet dat de spelers met hun intelligentie het zo goed uitvoeren, dat is fantastisch.”

Roberto Martinez stond tegen Brazilië opvallend veel te roepen: “Mijn coaching was belangrijk in de match tegen Brazilië. Omdat we zo weinig tijd hadden om die nieuwe tactiek in te oefenen. Normaal ben ik niet zo aanwezig in mijn coaching. Ik vertrouw mijn spelers in de uitvoering en laat ze liever de vrijheid. Dus ik hoop morgen wat minder te staan roepen (lacht).”

Met de halve finale tegen Frankrijk staat er morgen alweer een nieuwe topwedstrijd op het programma. “Decompressie is niet mogelijk in de halve finales van het WK. Zeker niet met een tegenstander als Frankrijk. Frankrijk heeft net als Brazilië grote individuele kwaliteiten. Ze hebben enkele absolute topspelers in hun rangen. Je kan niet zomaar het veld oplopen en denken dat het wel los zal lopen. Je kan niet teren op de prestatie tegen Brazilië.”

Foto: REUTERS

Voor T3 Thierry Henry is de wedstrijd tegen Frankrijk een heel speciale wedstrijd. Hij heeft de Franse nationaliteit en speelde jarenlang voor Les Bleus. Nu staat hij tegenover zijn vaderland. Martinez legde uit waarom hij er Henry twee jaar geleden absoluut bij wou. “Mijn staf werkt voor twaalf jaar samen, bij verschillende clubs. Twee jaar geleden (toen hij startte bij de Duivels, red.) kwam Henry daar nog bij. Hij had de ervaring om grote prijzen te winnen. Dat misten we als staf en als spelersgroep nog. België heeft nog nooit het WK gewonnen. Thierry was het laatste ontbrekende puzzelstukje.”

Vervanging Meunier

Roberto Martinez beschikt over een volledig fitte kern voor de match van morgen. Alleen Thomas Meunier staat geschorst aan de kant. Er zijn verschillende opties om hem te vervangen. Yannick Carrasco kan hem vervangen, maar ook Thomas Vermaelen is een optie. Dan verhuist Jan Vertonghen naar de flank. “We zitten met een geschorste speler. Daar moeten we oplossingen voor zoeken. Maar we alle spelers hebben al een WK-match gespeeld. Iedereen is er klaar voor.”

Eerder op de dag had Frans bondscoach Didier Deschamps verteld dat de basis van het huidige Belgische succes gelegd werd door Marc Wilmots. Martinez: “Het werk van Marc Wilmots was essentieel voor deze groep. Als nieuwe coach probeer je altijd een beetje verder te bouwen op wat je in handen krijgt. We hebben hem zelfs een revanche aangeboden. Want in 2002 werd zijn doelpunt tegen Brazilië onterecht afgekeurd, nu hebben we Brazilië geklopt.”