23-jarige geeft zichzelf aan na moord op liftster: “Ik wou weten hoe het voelt om te moorden, maar het viel tegen”

Een 23-jarige Fransman heeft de moord op een vrouwelijke liftster bekend, toen hij zichzelf spontaan ging aangeven bij de politie van het Franse Montélimar. De krant Journal Du Dimanche publiceerde een deel van zijn verhoor. De koelbloedigheid en apathie van de jonge twintiger schetst een angstaanjagend beeld van een gevaarlijke man.

“Ik wou al jaren weten hoe het voelt om iemand te vermoorden.” Dat had Mathieu D. gezegd, toen de agenten vroegen waarom hij de moord gepleegd had. Tijdens de verhoren bleef hij ijzingwekkend kalm, toen hij alle details van de gruwelijke dood van de vrouw uit de doeken deed.

Gruwelijke lift

Achter het stuur van zijn rode Renault Kangoo had de jongeman zaterdag geen specifieke plannen. Het was pas toen hij een vrouw langs de weg zag liften, dat hij de drastische beslissing nam om iemand te vermoorden. “Ze was ongeveer 30 of 35 jaar oud, en ze ging gewoon gekleed”, zei D. tijdens het verhoor. Vriendelijk luisterde hij naar haar vraag en knikte hij geruststellen, toen ze vroeg of hij mogelijk naar Sommières reed, een stadje honderd kilometer verder in het zuiden van Frankrijk.

Toen de rit bijna vijf uur begon te duren in plaats van anderhalf uur, begon de vrouw achterdochtig te worden. Maar na al die tijd had Mathieu zijn gruwelijke plan in zijn hoofd tot in de puntjes uitgewerkt. Toen de vrouw wilde uitstappen, haalde de jongeman plots een jachtmes boven. In plaats van haar te steken, sloeg hij hara talloze keren met het lemmet. “Ze vertelde me dat ze niet wilde sterven (...) Ik vertelde haar dat ik enkel wou weten hoe het voelt om iemand te vermoorden”, getuigde de dader later.

De vrouw maakte geen schijn van kans. “Ik sloeg haar meerdere keren en raakte haar in de hals, op het hoofd en op het hart”, zei hij. Toen het lichaam van de vrouw levenloos naast hem lag, sleurde hij haar uit zijn wagen om er razendsnel vandoor te gaan.

Geen spijt: “Het deed me niets”

In de stoel in de verhoorkamer was er geen greintje spijt op zijn gezicht te zien. Integendeel. “Ik wilde dat al jaren eens doen, iemand vermoorden. Maar eigenlijk vond ik het maar niets. Een moord plegen? Het deed me eigenlijk weinig, ik genoot er niet van. Het viel wat tegen”, zei hij terloops. Hij was vooral teleurgesteld over “al de beslommeringen” die erop volgden. Hij besefte dat vluchten weinig zin had. “Het lichaam zou toch ontdekt worden. Dus ik nam liever zelf de touwtjes in handen. Dus daarom kwam ik gewoon naar hier.”

De politie vond even later inderdaad het levenloze lichaam van de liftster naast de autosnelweg. Haar identiteit is nog niet vrijgegeven. Mathieu D. zit nu in de gevangenis, in afwachting van zijn proces. Hij zal zich moeten verantwoorden voor de moord op de vrouw.