Wilshere verlaat Arsenal na 17 jaar en trekt naar West Ham: wij zullen vooral zijn “tiki-taka”-wondergoal onthouden

Jack Wilshere zet zijn voetbalcarrière voort bij West Ham United in de Premier League. De Engelse middenvelder ondertekende bij de Londense club een contract voor drie seizoenen, zo maakten de Hammers maandag bekend.

De 26-jarige Wilshere kondigde vorige maand zijn vertrek aan bij Arsenal, de club waar hij sinds 2001 voor speelde. De middenvelder wilde zijn aflopende contract bij de Gunners nochtans graag verlengen. De nieuwe coach Unai Emery liet hem echter weten dat er niet alleen flink gekort zou worden op zijn salaris, maar ook op zijn speeltijd. Wilshere hield de eer aan zichzelf en maakte de moeilijke beslissing om Arsenal te verlaten.

Met West Ham United vond Wilshere acht kilometer verderop een nieuwe club in Londen. “Veel mensen weten dat ik een speciale band met West Ham heb. Als kind was ik supporter van de Hammers en bekeek ik hun matchen in Upton Park. Het geeft een speciaal gevoel om nu voor deze club te tekenen. Mijn familie en veel van mijn vrienden zijn supporters van West Ham, dus iedereen in mijn omgeving is enthousiast.”

Wilshere debuteerde in 2008 onder Arsène Wenger in het eerste elftal van Arsenal. Na een uitleenbeurt aan Bolton in 2010 werd hij een vaste waarde bij de Gunners. De middenvelder sukkelde echter van de ene blessure in de andere. In 2016-2017 werd hij uitgeleend aan Bournemouth, maar vorig seizoen behoorde Wilshere tot een van de sterkhouders van Arsenal. Wilshere speelde 38 wedstrijden. In totaal stond hij 198 keer tussen de lijnen voor de Londense topclub, daarin was hij goed voor 14 doelpunten en 30 assists. Na een gesprek met Unai Emery voor de start van het nieuwe seizoen besliste Wilshere andere oorden op te zoeken.

Zijn bekendste goal was er eentje tegen Norwich:

Would've added Wilshere's goal against Norwich based on the build-up as well. pic.twitter.com/PmFHFmbfiV — Jahan Miah (@AllAboutTheAFC) 12 mei 2018

“Veel ervaring”

West Ham United is na een teleurstellend seizoen overgelaten aan coach Manuel Pellegrini. “Zodra we het roer overnamen, mikten we onze pijlen op Wilshere. We zijn blij dat we de strijd om zijn handtekening van heel wat andere teams gewonnen hebben”, reageerde sportief directeur Mario Husillos op de clubwebsite. “Hij heeft al heel veel ervaring en bewees zijn kwaliteiten op het hoogste niveau. Zijn hele carrière lang voetbalt hij al in de Premier League. Hij beschikt over de gave om een wedstrijd te kantelen en heeft de creativiteit en intelligentie om het verschil te maken binnen deze ploeg.”

Vier jaar geleden reisde Wilshere met het Engelse voetbalelftal nog af naar Brazilië voor het WK, maar dit jaar werd hij door bondscoach Gareth Southgate niet weerhouden in de selectie. “Onterecht”, vond Wilshere, die 34 caps telt. “Als ik de kans had gekregen, kon ik het verschil maken.” De ‘Three Lions’ kijken in de halve finales van het WK in Rusland Kroatië in de ogen.