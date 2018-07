“Vlucht!”, waarschuwen gasten op internet. Dus ging onze man een nachtje slapen in dit hotel

Het speeltuig in de tuin oogt weinig betrouwbaar, dus ik probeer Noor (4) er weg te houden. Op de vloer in de eetzaal liggen nog de etensresten die Jozef (bijna 2) gisteren morste, dus probeer ik ­ervoor te zorgen dat hij ze niet alsnog opeet. La Sapinière heeft zo zijn mankementen. En toch: achting voor de Oost-Vlaamse ­hotelbaas Alain, die dit monumentale spel 35 jaar geleden uit de grond stampte. Alleen is het daar een beetje blijven steken.

We zijn op een trouwfeest uit de jaren tachtig beland. De ronde tafels staan in lange rijen in de eetzaal, met deftig gestoffeerde stoelen met bloemenmotief. Ze zijn gedekt met kanten tafelkleden, met ...