De paters van Westvleteren verkopen hun bier ­énkel in hun eigen Sint-Sixtusabdij, en onder strikte voorwaarden. Ze laten nu één uitzondering toe. Het gaat om een degustatiebox, met acht verschillende trappisten, waaronder Westvleteren.

“Ze hebben hun medewerking verleend, omdat we met de box informatie over de trappisten willen delen”, zeg de Internationale Vere­niging Trappist. De box zal te koop zijn in de abdijen van Westmalle, Achel, Orval, Poteaupré (Bourlers), La Trappe, en Tre Fontane.