Britse premier bereidt zich voor op “geen akkoord” met de EU over Brexit

De Britse eerste minister Theresa May beleeft woelige dagen en verscheen vandaag voor een rumoerig parlement om over de Brexit te praten na het vertrek van drie van haar ministers. May zei dat een “verantwoordelijke regering zich op alle potentiële resultaten moet voorbereiden, ook als er geen akkoord komt over de Brexit”. Dat wil de conservatieve premier echter koste wat het kost vermijden, omdat geen akkoord “voor zowel Groot-Brittannië als de Europese Unie slecht zou zijn”. In haar speech voor het Britse Lagerhuis had ze ook lof voor Boris Johnson, haar voormalige minister voor Buitenlandse Zaken, die er vandaag de brui aan gaf.