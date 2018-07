Russische politiek spot met ontslag van Boris Johnson

Het ontslag van de Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson heeft in Rusland tot sarcastische en spottende opmerkingen geleid. Het regeringsschip van premier Theresa May is zo saai, dat zelfs de “Britse koning van politieke excentriciteit” van boord stapt, schreef de woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Sakharova, op Facebook.