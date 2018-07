Familie van doodgeschoten overvaller zint op wraak: “Ze zijn ertoe in staat. Sommigen hebben een strafblad van hier tot ginder”

Afsnee / Gent - De identiteit van de man die vorig weekend werd doodgeschoten tijdens een overval op een juwelier in Oostakker is bekend: het gaat om de 23-jarige Hasan L., een Gentenaar met Marokkaanse roots. De omgeving van de twintiger is geschokt, zowel door zijn daden als door het dodelijke schot. “We vrezen een wraakactie op de juwelier, Hasans familie is ertoe in staat”, klinkt het. De juwelier en zijn familie krijgen intussen politiebescherming.

Hasan L. (23) en zijn voorlopig onbekende kompaan vielen zaterdag iets voor het middaguur juwelier Moens in Oostakker binnen, gewapend met een kalasjnikov en een pistool. Zaakvoerder Filip M. kreeg de kalasjnikov tegen zijn slaap gezet, en zowel hij, zijn zus als hun 88-jarige vader werden over het hele lichaam geslagen en geschopt.

“Dergelijke geweldpleging heb ik nog niet vaak meegemaakt”, zegt hun advocaat Walter Van Steenbrugge. “Zelfs de 88-jarige vader werd niet gespaard. Hij leek een beroerte te krijgen, maar zijn kinderen mochten hem niet helpen. Laat hem sterven, zeiden de overvallers, waarna ze op de loop gingen met een hele hoop juwelen.”

De daders vluchtten weg met hun motorfiets, en de juwelier nam zijn wapen. Hij schoot een van de overvallers op straat in de rug. De 23-jarige Hasan L. viel een kleine twee kilometer verder van de brommer en overleed ter plaatse.

Voor Van Steenbrugge is de zaak duidelijk. “In hun vlucht riepen de overvallers Tirez! naar elkaar. De juwelier had even voordien al een oorlogswapen op zijn slaap gekregen, en werd nu opnieuw met de dood bedreigd. Hij schoot om zich te verdedigen, uit angst voor zijn leven en dat van zijn familie.”

Belust op wraak

Kennissen van de neergeschoten twintiger vrezen een wraakactie op de juwelier die het dodelijke schot loste. “We wisten meteen dat Hasan bij de overval betrokken was toen we het nieuws hoorden”, klinkt het. “Hij pleegde in het verleden al zware feiten, en dit paste perfect in het plaatje. Een deel van zijn familie heeft een strafblad van hier tot ginder, en zal zich zeker willen wreken voor de dood van Hasan.”

Die vrees blijkt te kloppen, want de juwelier kreeg gisteren al doodsbedreigingen van de familie van de doodgeschoten overvaller. Daarop werd volgens insiders beslist om de juwelier en zijn familie extra politiebescherming te geven. Het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, wil die info bevestigen noch ontkennen en geeft geen commentaar op het lopende onderzoek. De tweede dader wordt drie dagen na de feiten nog altijd met man en macht gezocht.

Slechte vrienden

De vrienden van de doodgeschoten twintiger reageren verdeeld op de gebeurtenissen van zaterdag. “Iedereen is zwaar onder de indruk”, zegt zijn goede vriend Sabri Bhenia. “Niemand had gedacht dat Hasan zoiets zou doen. We zaten samen op de Provinciale Middenschool en deden samen aan kickbox. Hasan was een bescheiden en vriendelijke jongen, een echte sportman.”

Maar hij raakte op het slechte pad. Hij deelde klappen uit aan enkele politieagenten, waarna hij in de cel belandde. Hij pleegde ook al een gewapende overval op een Aldi-filiaal en werd voor nog verscheidene andere gewelddelicten en diefstallen veroordeeld. “In de gevangenis leerde hij slechte vrienden kennen, maar ik dacht dat hij zich herpakt had”, zegt Sabri. “Zijn daden zijn absoluut niet goed te praten, maar had die juwelier hem echt in de rug moeten schieten? Een laffe daad. Maar ik keur de overval uiteraard niet goed.”