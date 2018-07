Een gratis transfer nodig? Deze bekende namen zitten zonder contract, waaronder een ex-Gouden Schoen

Jack Wilshere werd maandag aangekondigd als nieuwe speler van West Ham. Daarmee is een van de bekendste spelers geschrapt van de lijst met voetballers zonder contract. Maar geen nood: er zijn nog een heleboel interessante namen. Een overzicht!

De 26-jarige Wilshere kondigde vorige maand zijn vertrek aan bij Arsenal, de club waar hij sinds 2001 voor speelde. De middenvelder wilde zijn aflopende contract bij de Gunners nochtans graag verlengen. De nieuwe coach Unai Emery liet hem echter weten dat er niet alleen flink gekort zou worden op zijn salaris, maar ook op zijn speeltijd. Wilshere hield dan ook de eer aan zichzelf.

Ook Nigel de Jong, de Nederlandse pitbull, mogen we schrappen van de lijst met spelers zijn contract. Hij zet zijn carrière voort bij Al Ahli uit Qatar. Voor de Jong is dit de achtste halte in zijn carrière. Hij speelde eerder voor Mainz 05, Galatasaray, LA Galaxy, AC Milan, Manchester City, Hamburg en Ajax.

Welke bekende namen schieten dan nog over? Wel, een heleboel...