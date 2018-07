Als er bij Les Bleus één speler is die vanavond onze droom aan diggelen kan slaan, dan is het spits Kylian Mbappé. Le Petit Prince van de Parijse banlieue Bondy is amper negentien, maar wordt nu al vergeleken met Ronaldo. “Kylian gaat schitteren tegen de Belgen”, zeggen zijn jeugdvrienden.