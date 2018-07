Eendracht maakt macht: waarom kuddegedrag vandaag voor één keer wel mag

Serieuze mensen die plots een tricolore pruik opzetten. Schuchtere personen die eenmalig naar een meute voor een groot scherm trekken. Of voetballeken die voor één keer toch een mening hebben over de ploegopstelling voor Frankrijk-België. Jong en oud, man en vrouw, diehard of niet: we lijken plots allemaal mee te gaan in de hype. Als één groot, rood front. Eendracht maakt macht. “Voetbal – en zeker voetbal tussen landen – heeft dan ook werkelijk alles in zich om massaal mensen te verenigen”, zegt sportsocioloog Paul De Knop (VUB).