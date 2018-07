Barcelona kondigt Braziliaans toptalent aan met lachwekkende video

FC Barcelona heeft zich verzekerd van de diensten van Arthur, een Braziliaans toptalent. De Blaugrana betalen 31 miljoen euro plus 9 miljoen euro aan bonussen voor de creatieve middenvelder van Gremio, de ex-club van onder andere Ronaldinho en Douglas Costa. De 22-jarige Arthur tekent een contract tot 2024 in Catalonië en heeft een afkoopclausule van 400 miljoen euro. Barça stelde de speler echter voor met een lachwekkende video. Met de "Barcelona-bal" in de hoofdrol. Tenzij u fan bent van dit soort filmpjes...

De bewuste video:

De hoogtrepunten van Arthur: