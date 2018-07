Het ultieme hart onder de riem: de laatste aanmoediging van zij die de Rode Duivels het best kennen

Als supporters hun zenuwen nu al amper kunnen bedwingen, geldt dat zé-ker voor de grootste fans van de Belgische ploeg: zij die de voetballers persoonlijk kennen. Mama, papa, broer of oud-trainer supporteren voor die ene Rode Duivel nog net iets meer dan voor de rest. Dus moedigen ze hen in onze krant nog een ultieme keer aan vlak voor de wedstrijd:

Wouter Mignolet, broer van Simon Mignolet:

Kijkt op groot scherm in Sint-Truiden

“Het is een geweldig gevoel om jou daar te zien, Simon. De hele familie is ongelofelijk trots. Jullie winnen zeker als jullie het aanpakken zoals tegen Brazilië. Hop naar de finale!”

Rudy Schelstraete, jeugdtrainer van Kevin De Bruyne:

Kijkt op groot scherm op vakantie in Bulgarije

“Doe vooral voort zoals je bezig bent, want dat doe je goed. Met die fantastische goal tegen Brazilië heb je getoond dat je een ontzettend goede speler bent. Weet je wat? Ga voor die Gouden Bal.”

Herman Mertens, vader van Dries Mertens:

Kijkt in het stadion in Sint-Petersburg

“Dries, ik wens jou en de hele ploeg heel veel succes. We zien elkaar straks in Rusland.”

Christian Mattheeuws, nonkel van Jan Vertonghen

Kijkt thuis

“Jan, ik wens je veel succes. Het zal wellicht weer een spannende wedstrijd worden, maar ik hoop dat jullie op het einde winnen. Kunnen jullie er weer 2-1 van maken, misschien?”

Carmen Carrasco, moeder van Yannick Carrasco

Kijkt in Rusland

“Ik sta volledig achter je, mijn zoon. Je zult erin slagen om ons te doen dromen. Veel succes aan al onze Duivels! Vive les Belges!”

Pierre Kompany, vader van Vincent Kompany:

“Doe het goed, Vincent. En breng die wereldbeker mee naar huis. Heel België staat op zijn kop en is gelukkig met jullie, ónze Rode Duivels. Jullie prestaties en succes spatten van het scherm.”

Thierry Courtois, vader van Thibaut Courtois

Kijkt in Rusland, met de hele familie

“Je bent de man van de grote afspraken. Zoals tegen Brazilië ga je vanavond opnieuw schitteren. Je maakt ons zo fier. Doe zo voort jongen. Succes.”

Steve Alderweireld, broer van Toby Alderweireld:

Kijkt op groot scherm in Kapellen

“Toen we vroeger samen naar Germinal Ekeren en Germinal Beerschot gingen kijken, was het een droom om ooit daar op dat veld te staan. En nu sta je in de halve finale van een wereldkampioenschap. Dat maakt mij en de rest van de familie enorm trots. Toon zelfvertrouwen, want je moet van niemand bang zijn. Je bent iemand die er altijd staat wanneer het moet. En probeer ook een beetje te genieten van het moment. Je zou ervan genieten om tussen de fans in Antwerpen te staan om dit unieke moment te beleven. Maar we zullen wel vieren als die titel binnen is, op de Grote Markt in Brussel.”

Roger Lukaku, vader van Romelu Lukaku:

“Je hebt veel indruk gemaakt. Je bent enorm vooruitgegaan. Ik zie niet veel spelers een assist geven zoals jij dat deed. Al sinds ik je op je tiende zag voetballen in de tuin, wist ik dat je ooit een van de beste spelers zou worden. Het wordt niet gemakkelijk om Kane in te halen als topschutter van het WK, maar ik weet dat je die titel wilt. Al heb je in de laatste twee matchen getoond dat je vooral speelt voor de ploeg. We worden wereldkampioen, geloof me!”

Yaya Dembélé, vader van Mousa Dembélé

Kijkt in Rusland

“Moussa wéét wat hij moet doen. Ik ben nu in Rusland en ik heb het hem al gezegd. Hij moet zich geven. Alles wat hij in zich heeft. Zijn vorm, zijn kracht, zijn talent: dat moet hij geven. Voor de eer van de Rode Duivels, de eer van het land en voor de eer van onze familie.”