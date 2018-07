Matador heeft 40 hechtingen nodig nadat stier hem scalpeert: “Maar ik geef niet op”

De beroemde Spaanse matador Juan José Padilla is deels gescalpeerd tijdens een stierengevecht in het Noord-Spaanse Arévalo. Afgelopen weekend won de opgejaagde stier van de 45-jarige stierenvechter, waarna het dier zijn hoorns in de man zijn hoofd boorde.

Foto: AP

Honderden toeschouwers keken toe hoe de bejubelde Padilla in de arena een gewonde stier woest van de wijs wist te brengen. Maar op een cruciaal moment raakte de man uit balans. Hij struikelde en viel op de grond, waarna de stier van de gelegenheid gebruikmaakte om de matador talloze keren met zijn hoorns te raken. Terwijl Padilla probeerde rechtop te krabbelen, bleef de stier delen van zijn hoofd doorboren. Tot grote verbazing van iedereen wist Padilla zwaargewond toch nog bij bewustzijn te blijven.

De hulpdiensten namen de man in allerijl mee naar het ziekenhuis van Avila, waar de artsen hem al snel doorverwezen nar Sevilla. Als bij wonder had de man geen hersenschade, maar zijn hoofd was er wel bijzonder slecht aan toe. Een wonde van 20 centimeter lang kon enkel met 40 hechtingen behandeld worden. “Padilla heeft heel veel geluk gehad. Maar wij hebben er goede hoop op dat hij volledig zal herstellen”, zo zei Alberto García-Perla, de behandelende arts, aan de Spaanse media.

Het was niet de eerste keer dat de man levensgevaarlijk gewond geraakte tijdens een stierengevecht. Padilla verloor in 2011 zijn linkeroog, toen de stier zijn hoorn door de oogkas boorde. Toch aarzelde de man niet om maandag al meteen te laten weten dat hij door wil gaan met het stierenvechten. “Ik voel me relatief goed. Ondanks de grote risico’s wil ik opnieuw mijn vak beoefenen. Mijn fans verwachten dat ook van me”, schreef hij.