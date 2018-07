Dit moet u weten over Sint-Petersburg: geen WK-sfeer, ideaal voetbalweer, witte nachten en een buitenaards stadion

Sint-Petersburg vormt het decor voor de halve finale tussen België en Frankrijk op het WK voetbal. De machtige stad van Peter de Grote aan de Finse Golf kan wel wat Belgische WK-sfeer gebruiken want sinds de uitschakeling van Rusland en de Zuid-Amerikaanse landen is het er qua ambiance maar magertjes. Onze videoman liep rond de straten van Sint-Petersburg en gidst u in iets meer dan twee minuten door alle informatie die van belang is voor de levensbelangrijke halve finale van de Rode Duivels.