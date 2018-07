Ronaldo naar Juventus is “100 procent rond”, ex-ploegmaat juicht keuze Portugees toe: “Geen andere optie”

De transfer hangt al weken in de lucht, maar nu lijkt er écht witte rook. Cristiano Ronaldo naar Juventus zou “100% rond” zijn. Het is eigenlijk enkel nog wachten op de officiële aankondiging.

Het nieuws dat de transfer in kannen en kruiken is, komt van Luca Momblano. Dat is de Italiaanse journalist die als allereerste naar buiten kwam met het nieuws over een potentiële transfer van Ronaldo naar Turijn. “Er is zelfs geen kans van 0,01% dat de deal niet doorgaat. Er zijn alleen nog enkele administratieve zaken te regelen”, aldus Momblano.

Het Spaanse tv-programma El Chiringuito, dat gepresenteerd wordt door een van de beste vrienden van Real Madrid-voorzitter Florentino Perez, stelt dan weer dat Ronaldo’s manager Jorge Mendes het officiële bod van de Oude Dame gepresenteerd heeft. Dat zou volgens een heleboel media 100 miljoen euro bedragen. Een afspraak tussen Perez en Mendes.

Ondertussen nam Edu Aguirre op Instagram afscheid van Ronaldo. Aguirre schreef de officiële biografie van de Portugees. In Madrid waren de kleedkamers van Real dan weer niet te bezoeken vanwege “organisationele redenen”. Nogal wat mensen lezen daarin dat de plek van Ronaldo zal bijgewerkt worden nu hij waarschijnlijk de club verlaat.

Edu Aguirre (official biographer of CR7 and journalist) has just posted this photo on IG . (Thanks @_FleurDeLys) #Ronaldo pic.twitter.com/NRBe8etVHp — Juvefc.com (@juvefcdotcom) 9 juli 2018

Real Madrid’s dressing room at the Santiago Bernabeu has been temporarily closed for what the management describes as ‘organizational reasons.’



Insider reports claim that the club is ‘getting rid of Cristiano Ronaldo’s section’ ahead of rumored move to Juventus. pic.twitter.com/hSKET3zMcx — CRonaldoDaily.com (@BreatheRonaldo) 9 juli 2018

De geruchten alleen al bezorgen Juventus heel wat voordelen. Zo werd de Italiaanse kampioen de voorbije dagen niet alleen 160 miljoen euro meer waard, voetbalfans zijn de sociale media-kanalen van de club ook massaal gaan volgen nu Ronaldo mogelijk voor de Oude Dame gaat spelen.

Foto: rr

“Enige optie”

Patrice Evra zit momenteel zonder club, maar speelde drie seizoenen bij de Oude Dame. Daarnaast was hij ook ploegmaat van Ronaldo bij Manchester United. Hij juicht de keuze van de Portugees toe. “Iedereen vraagt mij: Pat, wat denk jij? Ik heb niet met Cristiano gesproken maar mijn advies is: als hij tot 2050 wil spelen, moet hij naar Juve gaan. Er is geen andere optie, zo simpel is het.”

Al waarschuwde de linksback ook zijn ex-ploegmaat. “Cristiano, Je weet hoeveel de Italianen van je houden. Maar het is wel een opoffering. Als je naar Juventus gaat, is het om te werken. Hard te werken. Deze club heeft geen idee wat vakantie is.”