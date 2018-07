Franse ster Paul Pogba ziet niet twee maar “drie ploegmaats” bij Rode Duivels: “Hij is als een kleine broer”

Dinsdag kijkt Paul Pogba de Rode Duivels in de ogen tijdens de halve finale van het WK in Rusland. De sterspeler van Frankrijk treft met Romelu Lukaku en Marouane Fellaini twee Manchester United-ploegmaats bij de Belgen. Al spreekt de middenvelder in zijn dagboek bij Fox Sports van “drie ploegmaats”.

“Ik heb net gedaan met trainen en nu zit ik in mijn kamer te chillen”, begint Pogba zijn video. “Ik bereid me voor op de wedstrijd, de halve finale van het WK. Het is een, tegen een zeer goed team. Twee van mijn ploegmaats… Twee? Drie! Adnan Januzaj. Ik heb met hem gespeeld en we zijn samen opgegroeid. Hij is als een kleine broer voor mij.”

“Het wordt zwaar maar hopelijk stoten we door. Naar de finale. Ik hoop dat jullie er allemaal bij gaan zijn om te supporteren voor Frankrijk, Les Bleus!”

