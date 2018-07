Acht jongens gered, de rest moet nog blijven: hoe beslissen reddingswerkers wie er eerst uit de Thaise grot mag?

Acht voetballertjes zijn gered, vier Thaise jongens en hun trainer moeten nog minstens één dag langer in de grot blijven. De ontlading bij de geredde slachtoffers en families is groot, maar bij de anderen is het nog bang afwachten. Maar hoe maken reddingswerkers die moeilijke keuze: wie zal er de eerste en wie de laatste zijn?

De Thaise crisiscel krijgt hulp van talloze reddingswerkers uit binnen- en buitenland. Verschillende internationale organisaties helpen hen mee in hun strijd tegen de tijd en de regen. Foto: EPA-EFE

De klok tikt, de situatie is levensbedreigend. Elk slachtoffer wil zo snel mogelijk opnieuw kunnen proeven van de vrijheid. Maar niet iedereen kan tegelijk mee met de reddingswerkers, want de bochten zijn scherp, de stroming is gevaarlijk en de zuurstof is schaars.

Groen licht

Snelle en doordachte keuzes maken in grootschalige langdurige reddingsacties is cruciaal. De reddingswerkers begonnen tijdens hun allereerste contact op 2 juli, negen dagen na de verdwijning van de jongens in de grot van Tham Luang Nang, meteen met de ‘triage’.

“Dat wil zeggen dat ze bij alle slachtoffers gaan kijken hoe ernstig hun verwondingen zijn en hoe ze er mentaal aan toe zijn. “De sterksten krijgen code ‘groen’. Wie dringend medische hulp nodig heeft krijgt code ‘oranje’. Diegene die onmiddellijk in kritieke toestand geholpen moeten worden, krijgen de code ‘rood’. Die drie categorieën vormen de basis van de eerste fase van de rampenwerking”, zo klinkt het ook bij Rode Kruis Vlaanderen.

De indeling van de Thaise grot sloot daar perfect bij aan. Het eerste deel van de grot was handig voor de “groene” jongens, die er het best aan toe waren. Zij konden daar in de buurt van het water immers hun eerste duiklessen krijgen. Meer achterin hielpen de reddingswerkers de trainer en enkele kinderen die meer moeite hadden met vechten tegen het gebrek aan voedsel en zuurstof. Dat verklaarde Narongsak Osatanakorn, het hoofd van de Thaise crisiscel, tijdens een persconferentie.

Maar wie eerst?

De twaalf voetballers (tussen de 11 en de 16 jaar) en hun 25-jarige coach worden één voor één naar buiten geloodst door twee ervaren duikers. “Diegenen die er het meeste klaar voor zijn en perfect voorbereid zijn, mogen de grot als eerste verlaten”, zei Osatanakorn tijdens een officiële briefing. Wie het best kan duiken, gaat een stap omhoog in de ranglijst. Ook wie zich mentaal het sterkst kan houden - ondanks het trauma - maakt het meeste kans om eerst naar buiten te gaan.

De eerste kinderen werden maandag bevrijd. Foto: AFP

Het omgekeerde scenario doet de mogelijke succeskansen immers aanzienlijk dalen, zo schrijven Thaise media. De zwakkeren hebben weliswaar het meest baat aan professionele zorg uit het ziekenhuis, maar zij moeten eerst nog aansterken alvorens ze de zware tocht terug kunnen ondernemen. Vooral de zuurstofgehaltes baren de reddingswerkers zorgen. “Er zijn al veel mensen flauw gevallen in de grotten”, aldus Osatanakorn. “We doen dan ook onze uiterste best om zo veel mogelijk zuurstoftanken bij de kinderen te krijgen.”

Als de meest zwaksten eerst zouden meegaan, is de kans groter dat minder slachtoffers levend uit de grot raken, aldus de Thaise crisiscel. De meest verzwakte jongens hebben immers nog niet voldoende energie en alertheid om de reddingsactie tot een goed einde te brengen. De sterke jongens kunnen in tussentijd dan weer verzwakken, waardoor ook hun redding in het gedrang komt. Bovendien krijgen de duikers in kwestie steeds meer ervaring met de routes, waardoor ze beter kunnen inspelen op problemen bij de jongens die als laatsten het meeste hulp nodig hebben.

De gevaarlijke reddingsactie gaat voort. Foto: AFP

Niet alleen

Ondertussen zijn de resterende jongens en de trainer maandagnacht niet alleen. De Thaise media bevestigen dat er reddingswerkers - met gevaar voor eigen leven - bij de resterende slachtoffers blijven. Het gaat om getrainde duikers, die weten hoe ze met vastberadenheid en rust moeten reageren in zulke uitzonderlijke situaties. Zij dienen verder medische hulp toe, maar ze geven ook een mentaal signaal mee van onschatbare waarde voor de slachtoffers: wij laten jullie niet alleen, hulp is onderweg.

Bovendien zijn de jongens die nog vastzitten, niet volledig afgesneden van de buitenwereld. Zij hebben de kans gekregen om een briefje te schrijven naar hun geliefden, die buiten op hen staan te wachten. De duikers, die de eerste twee groepen slachtoffers al naar buiten loodsten, brachten hen maandag ook het antwoord van hun familie mee. “De jongens vroegen zelfs al om pad kra pao (een typisch Thais gerecht met kip, nvdr.)”, zo vertelde Osatanakorn tevreden.

Eén van de familieleden krijgt blij een foto te zien van de jongen in de grot, die het relatief goed stellen. Foto: AFP

Vrijheid zonder knuffelen

De eerste acht jongens zijn dan wel gered, ze zijn nog niet meteen thuis. Ze moeten nu verplicht in het ziekenhuis blijven. Omdat ze erg verzwakt zijn, worden ze 48 uur lang in quarantaine gehouden, ver weg van elke mogelijke broeihaard van infecties. Daarom zullen hun ouders nog even moeten wachten voor ze hun jongens in de armen mogen sluiten. Volgens Ostanakorn zijn de Thaise ziekenhuizen wel aan het werken aan een mogelijkheid om de jongens bij een glazen raam contact te laten hebben met hun ouders, maar ook met de andere geredde voetballertjes. “Hen uit elkaar trekken na zo’n intense ervaring zou een nieuw trauma kunnen opleveren”, aldus Ostanakorn.