Huwelijksreis eindigt in nachtmerrie: bruidegom overlijdt na botsing op kabelbaan, bruid vecht voor haar leven

Wat een heerlijke huwelijksreis had moeten worden, eindigde in een nachtmerrie voor een Israëlisch koppel. Toen het bruidspaar in Honduras met de kabelbaan een ritje wou maken boven de boomtoppen, ging het mis.

Egual Tishman (24) en Shif Fanken (27) waren vanuit Israël naar Centraal-Amerika gevlogen, om daar te genieten van een ontspannende cruise. In Roatan, het grootste eiland voor de kust van Honduras, stapten ze zoals alle passagiers uit om de streek te gaan verkennen.

Boven de bomen van Roatan kregen ze in de namiddag een ritje op de tokkelbaan aangeboden. Maar toen de bruid halverwege was, raakte ze in de problemen. Plots zat ze vast en kon ze niet verder schuiven. Haar man, die dit te laat had gezien, knalde in volle snelheid tegen haar aan. Dat verklaarde de plaatselijke brandweercommandant aan de krant La Prensa de Honduras.

Tishman stierf ter plekke. De kersverse bruid werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht, om nadien overgevlogen te worden naar een ziekenhuis in het Amerikaanse Fort Lauderdale. Daar ondergaat ze nu talloze operaties, zo schrijft de Washington Post.