Tourvraag van de dag: Kent Oliver Naesen nu echt niets van voetbal?

Elke dag stellen onze redacteurs in de Tour één specifieke vraag aan een Belgische renner. Of neen, eigenlijk stelt u de vraag! Wij zorgen ervoor dat het antwoord tot bij u geraakt. Hebt u dus vragen voor Belgische renners of hun entourage, mail ze naar sportonline@nieuwsblad.be. Is uw vraag grappig, intelligent en in alle geval getuigend van goede smaak, dan zorgen wij ervoor dat ze wordt gesteld. De vraag van vandaag is voor ’El Simpatico’ zelve, Oliver Naesen: ”Ollie, ken jij nu echt niets van voetbal!”