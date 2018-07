Jorge Sampaoli blijft bondscoach Argentinië… en krijgt er functie bij

Bondscoach Jorge Sampaoli van Argentinië heeft zijn baan vooralsnog behouden. Een gesprek met bondsvoorzitter Claudio Tapia over de nabije toekomst liep voor de geplaagde trainer goed af. Hij mag aanblijven en krijgt er zelfs een functie bij. De 58-jarige Sampaoli neemt ook de Argentijnse U20 onder zijn hoede.

Het is goed mogelijk dat de Argentijnse bond (AFA) met die uitbreiding van het takenpakket een voorschot neemt op een definitieve beslissing eind deze maand. Alleen het voltallige dagelijkse bestuur van de AFA kan besluiten om Sampaoli weg te sturen. Diens contract loopt nog door tot 2022. Ontslag zou de AFA een bedrag van zeker 10 miljoen euro kunnen kosten. Drie assistenten van Sampaoli zijn na het mislukte WK, met uitschakeling in de achtste finales, al wel vertrokken.

Het is nog onduidelijk wat aanvoerder Lionel Messi gaat doen. De 31-jarige sterspeler van FC Barcelona, die voor de vierde keer in zijn loopbaan naast de wereldtitel greep, heeft zich nog niet uitgesproken over zijn plannen bij de nationale ploeg.