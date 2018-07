Cherchez la finale: met deze Franse handleiding kunnen de Rode Duivels voorbij Les Bleus geraken

België-Brazilië was voor velen al de Match van de Eeuw. Maar misschien wordt het niet de enige. Want meer nog dan tegen Brazilië staat vandaag voor de Rode Duivels de erkenning van de hele wereld op het spel. Een finale van een WK is de inzet. Laten we de Fransen met hun eigen wapens verslaan. Vijf typisch Franse citaten om de Duivels te inspireren en onze zuiderburen de das om te doen.