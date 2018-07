Dit bedrag krijgt elke Rode Duivel voor WK-finale, maar dat is drie keer zo weinig als bondscoach Martinez

Bij kwalificatie voor de finale verdienen de Rode Duivels straks al minstens 435.000 euro. Als ze het niet halen, zal de premie variëren tussen 339.000 euro (bij een vierde plaats) en 435.000 euro (derde). Bij een wereldtitel strijken ze 690.000 euro per speler op. Dat de Rode Duivels het zeker niet alleen doen voor het geld blijkt uit het feit dat toppers als Hazard, Kompany, De Bruyne en Lukaku minstens 250.000 euro per…. week verdienen. Dat is dus twee weekjes werken voor die jongens.

Omdat het contract van Roberto Martinez vooral op bonussen is gebaseerd, kan de bondscoach financieel ook een uitstekende zaak doen. Hij heeft met het bereiken van de halve finale al 750.000 euro verdiend. Als hij de finale haalt, loopt dat bedrag op tot minstens 1,2 miljoen euro. Bij winst wordt dat 1,5 miljoen. De Franse bondscoach Didier Deschamps is er nog beter aan toe: hij krijgt bij een wereldtitel 3,5 miljoen euro op zijn rekening gestort.

6 à 8 miljoen winst voor KBVB

Ook de Belgische voetbalbond verdient goed aan dit WK. De FIFA verdeelt voor het WK in totaal 647,5 miljoen euro aan premies onder de 32 deelnemende landen. Daardoor ziet de bond zijn WK-inkomsten fors stijgen, tot minstens liefst 18,7 miljoen euro bruto als de Rode Duivels vierde worden. Als de Duivels eindwinnaar worden ligt in Moskou nog een bedrag van 32,1 miljoen euro klaar. Als verliezend finalist gaan de Duivels met 23,6 miljoen euro naar huis. Als derde houdt de KBVB houdt 20,7 miljoen over. Let wel, dit zijn bruto bedragen. De zware kosten, onder meer de premies van de spelers, dienen hier nog van worden afgetrokken. De pure winst bedraagt nu tussen zes en acht miljoen euro.

Wat Roberto Martinez nog kan verdienen:

loon: 950.000 euro/jaar

bij verlies halve finale: 750.000 euro

bij verliezen finale: 1,2 miljoen euro

bij winst: 1,5 miljoen euro

Wat de spelers nog kunnen verdienen:

loon: 0 euro

bij verlies halve finale: 339.000 euro (vierde) of 435.000 euro (derde)

bij verliezen finale: 435.000 euro

bij winst: 690.000 euro