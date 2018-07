CLUBNIEUWS. Trebel vraagt bedenktijd, Grieken lonken naar Obradovic, Luiks bod op spits

Tussen al het WK-nieuws door wordt er in ons land hard gewerkt richting de competitiestart. En dus valt er altijd wel wat clubnieuws te rapen. Een overzicht!

ANDERLECHT. Trebel vraagt bedenktijd

Adrien Trebel gaf zaterdag ziek forfait voor de oefenmatch Anderlecht-PSV (5-3) achter gesloten deuren. Meteen ging het gerucht dat de Fransman een transfer wilde forceren, maar zijn omgeving benadrukt dat de middenvelder echt ziek was. Het lijkt er wel op dat Trebel voorlopig niet geneigd is om in te gaan op de contractverlenging die Anderlecht hem biedt. De sterkhouder zou zeker tot de eerste week van augustus bedenktijd willen nemen om na te denken over zijn toekomst: bijtekenen of een transfer. In januari lonkten Marseille en Nice al, nu is er ook Stade Rennes en Italiaanse interesse.

Linksachter Ivan Obradovic (29) weet wel al dat hij Anderlecht mag verlaten. Hij heeft maar één jaar contract meer en kreeg geen verlenging. Griekse bronnen melden dat PAOK Saloniki interesse heeft, maar nog geen concrete stappen zette. Meer dan 1,5 miljoen zal Obradovic wellicht niet kosten. Bovendien komt er een negentienjarige Amerikaanse back testen. Tarn Weir is één van de Amerikaanse talenten die bij het Spaanse Marbella United werd gestald en eerder ook proefdraaide bij Liverpool en West Ham.

RSCA neemt ook afscheid van Dylan Lambrecth, de vreemdste transfer ooit. Die werd in januari 2017 overgenomen van amateurclub FC Luik, maar had nooit een toekomst bij paars-wit. De spits werd eerst uitgeleend aan Roeselare en daarna aan La Louvière en Waremme. Nu werd zijn contract in onderling overleg ontbonden.

KV OOSTENDE. Nieuwe spits aan de kust

V Oostende speurde op de Afrikaanse markt naar een nieuwe spits en ze vonden een aanvaller met betere statistieken en meer matchritme dan de contractloze Zuid-Afrikaan Tokelo Rantie, die ook aan KVO gelinkt werd. Gisteren trainde Fashion Sakala (21) mee. Deze Zambiaanse spits kwam vorig jaar uit voor het tweede team van Spartak Moskou en was daar goed voor tien goals en twee assists. Hij is een vriend van KVO-middenvelder Banda en was ook al vijf keer Zambiaans international. De transfer komt er net op het moment dat Sven Vandenbroek, de gewezen assistent van KVO-manager Hugo Broos bij Kameroen, bondscoach van Zambia wordt.

STANDARD. Tevergeefs (?) bod op spits

Na het mislopen van Zinho Gano zoekt Standard nog een echte targetspits. De Rouches boden daarom twee miljoen euro op Aleksandar Pesic (26). Deze spits van 1,90 meter was vorig seizoen bij Rode Ster Belgrado goed voor 29 goals en 3 assists in 51 wedstrijden. Hij ligt nog tot 2020 onder contract en volgens Servische bronnen eist Rode Ster minstens drie à vier miljoen euro. Vooral omdat er ook een aanbod is uit Saudi-Arabië dat wel de vraagprijs benadert. Pesic zelf heeft een voorkeur voor België, maar de Rouches willen niet veel meer bieden. De aanvaller speelde voordien immers ook bij Toulouse en Atalanta en maakte daar geen onvergetelijke indruk. Vier jaar geleden dacht overigens ook Genk even aan Pesic, maar die deal ging toen niet door. Voor het geval de deal definitief afspringt, houdt Standard nog enkele alternatieven achter de hand.