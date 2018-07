Elon Musk heeft miniduikboot voor Thaise jongens persoonlijk afgeleverd

Tesla-baas Elon Musk heeft de grot bezocht waar nog steeds Thaise jongens vast zitten en heeft er meteen ook zijn mini-onderzeeër afgeleverd die hij speciaal liet maken voor hun redding. Dat liet hij zelf op Twitter weten.

Volgens Musk is de miniduikboot gemaakt van raketonderdelen en genoemd naar de voetbalploeg van de kinderen: ‘Wild Boar’, of Wild Everzwijn. Het tuig werd uitvoerig getest door duikers in een zwembad, voor het naar Thailand werd gebracht. Of de reddingswerker zijn toestel ook zullen gebruiken, is onzeker, maar volgens Musk heeft hij het achtergelaten “in het geval het nuttig kan zijn in de toekomst”.

Just returned from Cave 3. Mini-sub is ready if needed. It is made of rocket parts & named Wild Boar after kids’ soccer team. Leaving here in case it may be useful in the future. Thailand is so beautiful. pic.twitter.com/EHNh8ydaTT — Elon Musk (@elonmusk) 9 juli 2018

De topman van onder meer Tesla en SpaceX toont zich zeer begaan met het lot van de kinderen en bood eerder ook al aan om met zijn ‘Boring Company’ te helpen met het boren van een gat in de grot om tot bij de kinderen te geraken, toen dat nog een van de opties was die in overweging werden genomen. Hij opperde ook een grote nylonbuis in de grot te brengen en op te vullen met lucht, als een gigantisch springkasteel waardoor de kinderen zouden kunnen wandelen.

Boring Co has advanced ground penetrating radar & is pretty good at digging holes. Don’t know if pump rate is limited by electric power or pumps are too smal. If so, could dropship fully charged Powerpacks and pumps. — Elon Musk (@elonmusk) 5 juli 2018

Got more great feedback from Thailand. Primary path is basically a tiny, kid-size submarine using the liquid oxygen transfer tube of Falcon rocket as hull. Light enough to be carried by 2 divers, small enough to get through narrow gaps. Extremely robust. — Elon Musk (@elonmusk) 7 juli 2018