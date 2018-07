Reddingsmissie voor laatste Thaise jongens begonnen in zware regen

In Thailand is de derde reddingsmissie begonnen voor de jongeren die nog vastzitten in de ondergelopen grot. De voorbije twee dagen konden al telkens vier jongens door duikers bevrijd worden, maar nog vier voetballertjes en hun coach wachten op redding.

Het heeft de hele nacht zwaar geregend boven Mae Sai en de regen valt nog steeds met bakken uit de lucht. De vorige twee dagen konden reddingswerkers in “perfecte” omstandigheden werken. Het is nog niet duidelijk of de zware regen de reddingsoperatie in gevaar zal brengen, en of vandaag zowel de vier nog achtergebleven spelers als hun coach zullen bevrijd kunnen worden.

Foto: Twitter @elonmusk/via REUTERS

Vier jongens konden zondag in 11 uur tijd worden bevrijd, de tweede groep van vier jongens maandag in 9 uur tijd. Hetzelfde team duikers onderneemt telkens de reddingsmissies, omdat zij intussen goed weten hoe ze die moeten aanpakken. Ze moeten de verzwakte jongens, die een duikpak en -masker dragen, door 3,2 km donkere en vaak smalle doorgangen in de grot begeleiden. Niet alleen door hun toenemende expertise, maar ook doordat meer water is weggepompt, beginnen de missies sneller te verlopen.

Zonnebril en geen tv

De vier jongens die het eerst gered werden, hebben hun ouders intussen eindelijk kunnen terugzien, zij het dan van achter glas in het ziekenhuis omdat ze nog te zwak zijn en er gevreesd wordt voor mogelijke infecties. Verwacht wordt dat de jongens die een dag later werden bevrijd, morgen hun ouders zullen kunnen begroeten.

Volgens dokters zijn de voetballertjes over het algemeen gezond, maar worden twee kinderen wel behandeld voor “milde” longinfecties. Het zou nog zeker een week duren voor de jongens het ziekenhuis mogen verlaten. Ze moeten een zonnebril dragen om hun ogen te beschermen na ruim twee weken in het donker, en mogen voor hun mentale gezondheid nog geen tv kijken.

Niet alleen achterblijven

Ondertussen zijn de resterende jongens en de trainer maandagnacht niet alleen moeten blijven wachten in de grot. De Thaise media bevestigden dat er reddingswerkers - met gevaar voor eigen leven - bij de resterende slachtoffers zijn gebleven. Het gaat om getrainde duikers, die weten hoe ze met vastberadenheid en rust moeten reageren in zulke uitzonderlijke situaties. Zij dienen verder medische hulp toe, maar ze geven ook een mentaal signaal mee van onschatbare waarde voor de slachtoffers: wij laten jullie niet alleen, hulp is onderweg.

