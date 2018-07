Lokale politie overbevraagd: rechercheurs moeten bijspringen in gevangenissen

Normaal moeten ze moorden ophelderen of fraudedossiers oplossen. Maar vandaag moet een deel van de rechercheurs van de federale politie het werk even stilleggen en bijspringen in de gevangenissen. De lokale agenten die normaal de stakende cipiers vervangen, zijn namelijk overbevraagd door het WK en de NAVO-top. De cipiers zelf beslissen vandaag of ze een nieuw voorstel van justitieminister Koen Geens (CD&V) aanvaarden, dan wel of ze voort staken.

“Het is een uitzonderlijke maatregel”, zegt de persdienst van de federale politie. Sinds de cipiersbonden drie weken geleden begonnen met staken, moet de lokale politie geregeld bijspringen in de gevangenissen. Ze moeten de gevangenen bewaken, of eten ronddelen.

“Maar er zijn deze week uitzonderlijk veel evenementen”, aldus de federale politie. Zo is er vandaag en morgen de NAVO-top in Brussel, waarvoor 10.000 politiemensen worden ingezet. Tezelfdertijd wordt de WK-match tussen België en Frankrijk op veel plaatsen op groot scherm gevolgd, en vieren we op 11 juli de Vlaamse feestdag.

Resultaat: de lokale politie is overbevraagd. Daarom worden vandaag en morgen ook mensen van de federale gerechtelijke politie opgevorderd om te gaan helpen. Zo moet een tiental gespe­cialiseerde rechercheurs van de Antwerpse FGP vandaag geen fraudedossiers uitpluizen, maar bijspringen in de gevangenissen van Merksplas en Wortel.

“Ongehoord”, zegt Ruddy Callewaert van politievakbond Sypol.be. “Dit hebben we sinds 2001 nog niet meegemaakt. Veel personeelsleden van de FGP, zeker zij die van de gerechtelijke politie komen, hebben géén ervaring in ordehandhaving. Bovendien blijft hun echte werk liggen.”

Stemmen over voorstel

De cipiersbonden zelf hadden gisterochtend een nieuw overleg met justitieminister Koen Geens (CD&V), dat ze als “constructief” bestempelden. ACOD en ACV kunnen zich vinden in de aanpassingen die de minister voorstelde aan het systeem van minimale dienstverlening. Stakingsaanzeggingen zullen toch tot tien dagen vooraf kunnen, in plaats van dertig. En het woordje “opvorderen” is geschrapt uit de tekst.

Vanmiddag om 16 uur zou duidelijk zijn of de cipiers nieuwe plannen over de ­minimale dienstverlening aanvaarden, dan wel of de staking wordt voortgezet.

De uitkomst valt moeilijk te voorspellen. Aan Waalse zijde stemde een groot deel van de cipiers gisteren al om opnieuw aan de slag te gaan. Maar in Merksplas, Wortel, Hoogstraten en Leuven zou een groot deel al gestemd hebben om te blijven staken.