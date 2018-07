Driekwart van de Vlaamse gemeenten organiseert evenement op 11 juli

Drie op de vier Vlaamse gemeenten organiseren rond 11 juli een evenement dat kadert in de campagne Vlaanderen Feest. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Sofie Joosen (N-VA) opvroeg.

Gemeenten kunnen van de vzw Vlaanderen Feest! een tussenkomst in de kosten krijgen voor een gemeentelijk of stedelijk festiviteitenprogramma voor Vlaanderen Feest!. Voorwaarde is dat de festiviteiten plaatsvinden in de 11-daagse periode van Vlaanderen Feest!.

“In 2017 bedroeg de werkingssubsidie aan de vzw Vlaanderen-Europa ruim 767.000 euro. Daarmee werd aan 226 Vlaamse steden en gemeenten een tussenkomst uitbetaald. Dat wil zeggen dat ongeveer drie op de vier steden en gemeenten beroep doet op de financiële ondersteuning. Dat is in lijn met eerdere cijfers. Voor de evenementen rond 11 juli 2018 stelden zich 238 Vlaamse steden en gemeenten kandidaat voor een tussenkomst. Een lichte stijging dus”, zegt Sofie Joosen.

Ook negen van de negentien Brusselse gemeenten en drie van de zes faciliteitengemeenten rond Brussel namen deel aan de campagne Vlaanderen Feest!. Naast de steden en gemeenten kunnen ook lokale buurt- of verenigingsinitiatieven in aanmerking komen voor een feestcheque tot 170 euro. In 2017 werden er daarvan 1.037 uitgekeerd, goed voor een totaalbedrag van 168.615 euro.